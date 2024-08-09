На Ставці говорили про оборонні дії на напрямках, звідки Росія завдавала ударів, – Зеленський

Під час засідання Ставки 9 серпня обговорили безпекові питання. Були присутні головком Олександр Сирський, глава СБУ Василь Малюк, глава СЗР Олег Іващенко, командувач Повітряних сил Микола Олещук, очільник МВС Ігор Клименко.

Удень Росія вдарила по супермаркету в Костянтинівці. Відомо про 43 поранених і 14 загиблих, на жаль, кількість жертв і постраждалих повсякчас збільшується.

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Зеленський про засідання Ставки

Найперше заслухали доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: Південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території,

– розповів президент.

Рішенням Ставки затвердили план наступних дій із посилення системи ППО, щоб захистити людей, критичну інфраструктуру та військові об'єкти. Також була доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про комплексний захист шкіл у співпраці з місцевою владою, громадами. За словами Зеленського, обговорили всі безпекові аспекти підготовки до навчального року.

Глава СЗР Олег Іващенко доповів щодо чергових терористичних задумів Росії.

"Ми все це бачимо й будемо готові. І насамкінець – важлива доповідь СБУ, Василя Малюка, щодо їхніх спеціальних далекобійних операцій. Дуже результативні дії!" – підсумував гарант.