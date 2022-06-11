У дуже тяжких битвах вирішується, коли буде "після", – Зеленський про перемогу і відновлення

11 червня 2022 , 00:13
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Володимир Зеленський наголосив, що зараз невідомо, коли буде завершення війни та почнеться відбудова держави. Але саме зараз це вирішується в дуже важких боях.

Таку думку президент України висловив 10 червня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення. 

Битви ще тривають. І саме зараз, саме в цих дуже тяжких битвах вирішується, коли буде те "після". Вирішується, на яких рубежах остаточно ми зламаємо плани окупантів,
– підкреслив глава держави.

Звернення Володимира Зеленського за 10 червня: дивіться відео  

 

 

 

Автор: Олександр Марчак