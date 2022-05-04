Дуже впливовий клуб, – Зеленський на саміті CEO The Wall Street Journal закликав ізолювати Росію

Зеленський виступив перед самітом CEO The Wall Street Journal. Він зазначив, що звернення є вагомим, адже це дуже впливовий клуб. Президент закликав тиснути на Росію.

Сукупний обіг компаній в клубі CEO становити 3 трильйони доларів. Про це Зеленський заявив пізно ввечері 3 травня.

Зверніть увагу Росія намагається вимістити своє безсилля, атакуючи Україну, – Зеленський звернувся до українців

Поспілкувався також з представниками найбільших глобальних компаній в клубі CEO The Wall Street Journal. Це дуже впливовий клуб. Три трильйони доларів – це сукупний обіг компаній,

– розповів Зеленський.

Президент зазначив, що говорив з компаніями про те, як:

тиснути на Росію заради припинення війни;

відновлювати Україну після війни разом;

якою може бути післявоєнна модель української економіки.

"Вважаю, що така економічна дипломатія – одне з найголовніших наших завдань",

– зазначив Зеленський.

Повна економічна ізоляція

Президент України на саміті заявив, що Росію треба повністю економічно ізолювати. Лише так Україна зможе боротися за свої права.

Агресора треба ізолювати. Повна, повна економічна ізоляція. Це дозволить Україні боротися за наші права,

– сказав Зеленський.

На його думку, вихід з російського ринку є обов'язковим. Якщо якісь компанії залишаються на російському ринку, то це означає, що вони підтримують російську військову "машину".

Масові авіаудари по Україні 3 травня

3 травня увечері вибухи лунали у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області, на Закарпатті та на Дніпропетровщині. Тривогу оголосили майже у всіх областях України.

У Вінниці, на щастя, спрацювала ППО. Уламки ракет шукають. Про це повідомили у місцевій ОВА.

Вперше за час війни російські загарбники вгатили по Закарпатті. Ракета прилетіла по гірському районі. Інформацію щодо можливих жертв та пошкоджень уточнюють.

По Львівщині та Львові завдали декілька ракетних ударів. Через це в частині міста є перебої з електропостачанням. Згодом мер Львова повідомив, що внаслідок ракетного удару в місті пошкоджені 3 електропідстанції.

Укрзалізниця повідомила, що 13 потягів на під'їзді до Львова прямуватимуть із затримкою. Станом на 22:10 стало відомо про постраждалих – за попередніми даними, поранена одна людина. Пізніше Садовий розповів, що постраждали 2 осіб. Зараз їм надають медичну допомогу.

Також російські окупанти вгатили по Кіровоградщині. В ОК "Південь" повідомили, що є загиблі та поранені. Авіаудару зазнала й Одещина. Вороги атакували Арциз.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео