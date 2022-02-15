Два потяги зіткнулися у Німеччині: постраждали майже 20 людей, є жертва
15 лютого 2022 , 07:36Читать новость на русском
Джерело:ORF
У Німеччині поблизу Мюнхена 14 лютого зіткнулися два високошвидкісних потяги. Загинула одна людина. Також наразі відомо про 18 постраждалих.
Трагедія сталася поблизу станції Ебенхаузен-Шефтларн. Причина зіткнення – наразі невідома.
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За словами Андреаса Франкена – представника Мюнхенського поліцейського управління – обидва потяги рухалися по маршруту одночасно. На одній залізничній лінії вони зіткнулися "лоб в лоб".
За даними ЗМІ, у двох потягах перебувало 95 людей.
Залізничний оператор Deutsche Bahn вже оголосив про старт офіційного розслідування. На місці трагедії працювали понад 200 співробітників екстрених служб.
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