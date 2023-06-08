Два прильоти на Уманщині: ворог вдарив по промисловому об'єкту та автомийці
Джерело:Ігор Табурець
Ввечері 8 червня під час повітряної тривоги в Умані пролунали вибухи. На жаль, росіяни влучили по промисловому об'єкту, а також в автомийку.
Під час повітряної тривоги ЗМІ повідомляли, що в Умані чути звуки вибухів. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив влучання в Уманському районі.
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Окупанти влучили у 2 об'єкти на Уманщині
Очільник ОВА повідомив, що ворог влучив у промисловий об'єкт та в автомийку. Внаслідок влучання автомийка спалахнула, на жаль, є постраждалі.
Вечір із тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині. Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа,
– написав Табурець.
Згодом в ДСНС повідомили, що пожежі, які виникли на місцях обстрілів, ліквідовано. Від служби було залучено 6 одиниць техніки та 26 рятувальників.
Також рятувальники опублікували відео, на якому видно наслідки ворожої атаки по автомийці. Російська пропаганда традиційно заявляє про влучання у важливі стратегічні об'єкти. Так, автомийка – дуже важливий об'єкт.
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Що відомо про постраждалих
Ігор Табурець розповів, що внаслідок атаки постраждали 8 людей. 2 поранених наразі перебувають у важкому стані. Наразі на місці події працюють всі служби.
Це вже не перша цинічна атака росіян на Умань. Нагадаємо, наприкінці квітня 2023 року російська ракета влучила в багатоповерховий будинок в місті.
Не забудемо: кільки людей загинуло внаслідок влучання в багатоповерхівку в Умані
- Зранку 28 квітня Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Під час атаки одна з ракет о 4:30 ранку потрапила у багатоповерховий житловий будинок в Умані на вулиці Комарова.
- Внаслідок влучання було зруйновано цілий під'їзд багатоповерхового житлового будинку. З 46 квартир було знищено 27.
- Пошуково-рятувальну операцію завершили 29 квітня. На жаль, внаслідок удару загинули 23 людини, серед яких 6 дітей. Ще 2 жінки вважаються зниклими безвісти.
- До слова, тієї ж ночі окупанти поцілили не лише у житловий будинок на вулиці Комарова, а й у складські будівлі. Загалом тоді було пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків у місті