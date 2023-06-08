Два прильоти на Уманщині: ворог вдарив по промисловому об'єкту та автомийці

Ввечері 8 червня під час повітряної тривоги в Умані пролунали вибухи. На жаль, росіяни влучили по промисловому об'єкту, а також в автомийку.

Під час повітряної тривоги ЗМІ повідомляли, що в Умані чути звуки вибухів. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив влучання в Уманському районі.

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Окупанти влучили у 2 об'єкти на Уманщині

Очільник ОВА повідомив, що ворог влучив у промисловий об'єкт та в автомийку. Внаслідок влучання автомийка спалахнула, на жаль, є постраждалі.

Вечір із тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині. Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа,

– написав Табурець.

Згодом в ДСНС повідомили, що пожежі, які виникли на місцях обстрілів, ліквідовано. Від служби було залучено 6 одиниць техніки та 26 рятувальників.

Також рятувальники опублікували відео, на якому видно наслідки ворожої атаки по автомийці. Російська пропаганда традиційно заявляє про влучання у важливі стратегічні об'єкти. Так, автомийка – дуже важливий об'єкт.

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Що відомо про постраждалих

Ігор Табурець розповів, що внаслідок атаки постраждали 8 людей. 2 поранених наразі перебувають у важкому стані. Наразі на місці події працюють всі служби.

Це вже не перша цинічна атака росіян на Умань. Нагадаємо, наприкінці квітня 2023 року російська ракета влучила в багатоповерховий будинок в місті.

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