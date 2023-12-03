На українсько-польському кордоні не працювали 2 пункти пропуску: яка причина
Джерело:Держприкордонслужба
На кордоні України та Польщі не працювали два контрольно-пропускні пункти. Зупинка їхньої роботи не пов'язана з протестами польських перевізників.
Прикордонники розповіли, що причина зупинки роботи КПП – технічна. Раніше у Держприкордонслужбі пояснили, яку кількість вантажівок пропускають протестувальники.
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Які пункти пропуску не працювали
У Державній прикордонній службі України розповіли, що станом на ранок 3 грудня тимчасово не працювали пункти пропуску:
- "Смільниця";
- місце пропуску поза пунктом пропуску "Нижанковичі".
Оформлення осіб та транспортних засобів не здійснюється через несправність бази даних митної служби. Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон,
– заявили у відомстві.
Вже станом на 11 годину 3 грудня Держприкордонслужба заявила, що пропускні операції на вищезгаданих пунктах пропуску відновили.
Варто додати, що польські перевізники з початку листопада перекрили три пункти пропуску на кордоні Польщі та України. Серед іншого вони вимагають, щоб пункти "Угринів – Долгобичув" та "Нижанковичі – Мальховіце" працювали лише для транспорту на реєстрації ЄС. В українському міністерстві заявили, що пропозиція неприйнятна та є "дискримінаційною нормою щодо інших країн".
Також Асоціація "Укравтопрому" з посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України пояснювала, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
Польща та Україна досягли певних домовленостей
- 2 грудня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України разом з Міністерством інфраструктури Польщі ухвалили три рішення щодо кордону.
- Так, сторони погодили, що пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок. Окрім того, в системі "єЧерга" створять окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова".
- Третє ухвалене рішення – запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце".