Останній шанс врятувати Вільний світ

Дебати 27 червня двох претендентів на пост президента США – лідера Вільного світу – продемонстрували всю глибину політичної та моральної кризи США.

Лікар, здатний зцілити американську політику

У момент, коли сили абсолютного зла кинули виклик самій ідеї та існуванню Вільного світу, політична система США висунула зі свого середовища двох кандидатів на роль його лідера:

немічного фізично і ментально, дуже літню людину, яка всі 4 роки свого президентства боягузливо дозувала військову допомогу Україні, щоб та не змогла не здобути беззаперечну перемогу над лютим ворогом США;

негідника, відомого своєю "загадковою" психологічною залежністю від кремлівського диктатора, який відкрито на очах усього світу працює з ним через посередника Віктора Орбана над спільним планом примусу України до капітуляції.

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Такою є сьогодні клінічна картина колишнього Граду на пагорбі. Якщо не вживати радикального лікування, то світова інституція, що останнє століття ідентифікувала себе як Вільний світ, безславно вирушить на звалище світової історії 5 листопада 2024 року.

Але де знайти колективного лікаря, здатного зцілити американську політичну систему? А він, на щастя, з'явився. Це двопартійна кваліфікована проукраїнська більшість, що виникла в результаті концептуальної революції рейганівського крила Республіканської партії в обох палатах Конгресу.

Та більшість, яка, подолавши впертий опір трампістів у Конгресі, провела закон про військову допомогу Україні, змусила Джо Байдена відмовитися від низки його найодіозніших "червоних ліній" у наданні цієї допомоги і законодавчо вимагала від адміністрації після закінчення 45 днів сформулювати Конгресу цілі у російсько-українській війні.

Лідери та ідеологи проукраїнської більшості (Маккол, Роджерс, Тернер) виклали своє бачення цих цілей ще близько 8 місяців тому у чудовому документі "Proposed Plan for Victory in Ukraine" , який різко критикує адміністрацію Байдена за недостатню допомогу Україні.

У Білому домі мають з'явитися люди, які готові реалізувати "Proposed Plan", а не могильники Вільного світу з планом Путіна – Трампа – Орбана з ліквідації української держави.

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Два шляхи "лікування"

У процесі поточного виборчого циклу є теоретично два сценарії реалізації цієї мети. Перший, здавалося б, найприродніший. З'їзд Республіканської партії наступного тижня номінує на пост президента США одного з двох чудових політиків, що є у партії, – Ніккі Гейлі і Майкла Маккола. А ще краще – об'єднує їх у єдиний "пакет". З розгромною перевагою вони виграють вибори у будь-якого кандидата від демократів і тріумфально реалізують свій "Proposed Plan".

На жаль, це вже неможливо. Ригідна система партійних праймеріз закрила шлях до виборця Ніккі Гейлі, кандидата, більш затребуваного американським суспільством загалом, ніж Трамп, який і буде автоматично номінований на республіканському з'їзді.

Отже, доведеться йти до тієї ж мети складнішою траєкторією з протилежного крила політичного спектра. Байден, який розвалюється у всіх на очах, змушений буде зняти свою кандидатуру. Можливо, найближчим часом. Так чи інакше демократи визначать свого номінанта. Назвемо її умовно Камала Гарріс.

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Успіх будь-якого нового кандидата залежатиме не від особливостей його біографії, а від виборчої стратегії, яка визначається його штабом, адміністрацією і чинним (до 21 січня 2025 року) президентом, змушеним тепер грати на підтанцьовуванні у номінанта. Не виключений і крайній "єльцинський" варіант підтанцьовування саме для кандидатки Камали Гарріс. Байден через похилий вік і погіршений стан здоров'я може не тільки відмовитися від висування на новий термін, а й піти у відставку з посади президента. Партія може вимагати такої жертви від свого колишнього вождя.

Найгірше, якщо кампанія нового кандидата за інерцією залишиться такою самою, якщо навіть не більшою мірою трампоцентричною.

Раніше було: "Байден старий і маразматик, але тільки він один може запобігти приходу диктатора до влади!".

Тепер: "Ми нічого не знаємо про Х., але тільки він/вона зможе запобігти приходу диктатора до влади!".

Така безбарвна оборонна стратегія прирікає Х. на поразку, скільки б довідок про успішні когнітивні тести він не показав.

Кампанія має бути позитивною, наступальною, переможною.

Першого ж дня новий кандидат має додати республіканський "Proposed Plan" у свою виборчу платформу як її ключовий системоутворюючий елемент. А чинний президент Байден... Ні, все-таки набагато технологічніше, якщо кандидат у президенти і президент буде однією і тією самою особою, тобто Камалою Гарріс.

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Президентка Гарріс направляє у відповідь на запит Конгресу документ про цілі США у війні в Україні: "Безумовна поразка Росії. Повне відновлення територіальної цілісності України. Покарання російських військових злочинців".

У серії своїх виступів Гарріс позиціює себе лідеркою Вільного світу, яка веде екзистенційну битву з імперією абсолютного зла. У координації з президентом Франції Еммануелем Макроном та іншими главами держав коаліції переможців вона ухвалює ключові рішення щодо відправки в Україну сучасних західних літаків та технічних фахівців. Наприкінці жовтня тріумфально відбувається її візит до Києва, столиці України.

І ніхто вже не згадує якогось кандидата Трампа з його зрадницьким планом, який зовсім загубився на тлі блискучої жінки, названої світовими ЗМІ "Черчиллем XXI століття".

Ось так приблизно мені бачиться, можливо, останній шанс лікування Вільного світу від наростаючої колективної деменції його лідерів.