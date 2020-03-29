Два літаки регулярно доставлятимуть в Україну засоби захисту і медобладнання, – Зеленський
Починаючи з 31 березня, з-за кордону в Україну регулярно доставлятимуть засоби захисту та медичне обладнання. Для цього здійснюватимуть рейси два літаки.
Усе необхідне для боротьби з поширенням коронавірусу надходитиме в Україну регулярно. Про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський.
Дізнайтеся більше Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне
Президент нагадав, що 29 березня до Києва прилетів другий літак з Китаю. У ніч на 30 березня лайнер знову вилетить туди за наступним вантажем.
А вже з 31 березня починають роботу два додаткових літаки, які регулярно доставлятимуть засоби захисту і медичне обладнання.
Всі рейси будуть здійснюватися регулярно і до повного забезпечення всім необхідним наших лікарень і аптек,
– наголосив Зеленський.
За словами Зеленського, водночас Україна очікує прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів.
Що доставили в Україну з Китаю 29 березня
- 300 тисяч спеціальних респіраторів;
- 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових та поліцейських;
- майже 2 мільйони масок для населення.
Вантаж вже розподілили. Наразі він прямує в регіони України.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Зверніть увагу! Перша допомога від Китаю надійшла в Україну 23 березня. Тоді привезли 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус; ПЛР-тести на виявлення Covid-2019; 80 тисяч респіраторів; апарати штучної вентиляції легенів; 500 тисяч тришарових масок.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
Читайте також
-
У Чернівцях хочуть закрити магазини, в яких не можна розрахуватися карткоюсьогодні , 16:48
-
Новини про коронавірус 29 березня: 418 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДАсьогодні , 16:38
-
Амулети проти коронавірусу: чому Мексика може повторити долю Італіїсьогодні , 17:30
-
Вбитого поліцейського знайшли в багажнику авто в Нікополісьогодні , 15:37
-
Лео Герос звернувся в НАБУ через відео з Єрмаком і опублікував продовження "злиття"сьогодні , 19:54
-
Шахов вважає, що COVID-19 створили штучно і він заразився не у Куршевелі, а в Українісьогодні , 18:39