20:38
29 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Два літаки регулярно доставлятимуть в Україну засоби захисту і медобладнання, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Зеленський про допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом / Getty Images

      Починаючи з 31 березня, з-за кордону в Україну регулярно доставлятимуть засоби захисту та медичне обладнання. Для цього здійснюватимуть рейси два літаки.

      Усе необхідне для боротьби з поширенням коронавірусу надходитиме в Україну регулярно. Про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський.

      Дізнайтеся більше Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

      Президент нагадав, що 29 березня до Києва прилетів другий літак з Китаю. У ніч на 30 березня лайнер знову вилетить туди за наступним вантажем.

      А вже з 31 березня починають роботу два додаткових літаки, які регулярно доставлятимуть засоби захисту і медичне обладнання.

      Всі рейси будуть здійснюватися регулярно і до повного забезпечення всім необхідним наших лікарень і аптек,
      – наголосив Зеленський.

      За словами Зеленського, водночас Україна очікує прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів.

      Що доставили в Україну з Китаю 29 березня

      • 300 тисяч спеціальних респіраторів;
      • 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових та поліцейських;
      • майже 2 мільйони масок для населення.

      Вантаж вже розподілили. Наразі він прямує в регіони України.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

      Зверніть увагу! Перша допомога від Китаю надійшла в Україну 23 березня. Тоді привезли 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус; ПЛР-тести на виявлення Covid-2019; 80 тисяч респіраторів; апарати штучної вентиляції легенів; 500 тисяч тришарових масок.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.


      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Медицина Лікування Володимир Зеленський Новини України авіація Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 18:42 Уряд визначився зі змінами до держбюджету: що пропонують
      Новини України 6214
      сьогодні , 14:28 Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
      Здорове життя 20041
      сьогодні , 15:29 Коронавірус в Іспанії: зареєстрована більша кількість смертей, ніж в Китаї
      Здорове життя 42370
      сьогодні , 14:37 Лерос опублікував відео, як Єрмак начебто "барижить" держпосадами: реакція Єрмака
      Новини України 7014
      сьогодні , 17:19 Ще один "Слуга народу" Володимир Ватрас інфікований коронавірусом
      Новини України 7110
      сьогодні , 19:26 Українці, які прибули з В'єтнаму, опираються обсервації і вириваються додому – відео
      Новини України 5336
      сьогодні , 16:05 Місячний календар на березень 2020
      Космос 43038
      сьогодні , 16:00 Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності
      Блоги 31898
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Масове повернення українців з-за кордону та як економити під час карантину – відео тижня
      Марина Васильєва
      сьогодні , 18:30 Слухання по справі МН17 в Нідерландах: чому українські судді застрягли в минулому
      Ірина Шиба
      27 березня , 18:41 Вплив коронавірусу: дизайнери вигадали пристосування, щоб не торкатись дверних ручок – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук