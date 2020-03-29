Два літаки регулярно доставлятимуть в Україну засоби захисту і медобладнання, – Зеленський

Починаючи з 31 березня, з-за кордону в Україну регулярно доставлятимуть засоби захисту та медичне обладнання. Для цього здійснюватимуть рейси два літаки.

Усе необхідне для боротьби з поширенням коронавірусу надходитиме в Україну регулярно. Про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський.

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Президент нагадав, що 29 березня до Києва прилетів другий літак з Китаю. У ніч на 30 березня лайнер знову вилетить туди за наступним вантажем.

А вже з 31 березня починають роботу два додаткових літаки, які регулярно доставлятимуть засоби захисту і медичне обладнання.

Всі рейси будуть здійснюватися регулярно і до повного забезпечення всім необхідним наших лікарень і аптек,

– наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, водночас Україна очікує прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів.

Що доставили в Україну з Китаю 29 березня

300 тисяч спеціальних респіраторів;

35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових та поліцейських;

майже 2 мільйони масок для населення.

Вантаж вже розподілили. Наразі він прямує в регіони України.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Зверніть увагу! Перша допомога від Китаю надійшла в Україну 23 березня. Тоді привезли 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус; ПЛР-тести на виявлення Covid-2019; 80 тисяч респіраторів; апарати штучної вентиляції легенів; 500 тисяч тришарових масок.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.

Померли 9 людей, одужали – 5. Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу