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      Два самолета регулярно будут доставлять в Украину средства защиты и медоборудование, – Зеленский

      - Читати новину українською
      Зеленский о помощи Украине на борьбу с коронавирусом / Getty Images

      Начиная с 31 марта из-за границы в Украину регулярно будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование. Для этого будут осуществлять рейсы два самолета.

      Все необходимое для борьбы с распространением коронавируса будет поступать в Украину регулярно. Об этом в своем обращении заявил Владимир Зеленский.

      Узнайте больше Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

      Президент напомнил, что 29 марта в Киев прилетел второй самолет из Китая. А уже в ночь на 30 марта лайнер снова вылетит в Китай за следующим грузом.

      А уже с 31 марта начинают работу два дополнительных самолета, которые регулярно будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование.

      Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного обеспечения всем необходимым наших больниц и аптек,
      – подчеркнул Зеленский.

      По словам Зеленского, в то же время Украина ожидает прибытия отдельной доставкой 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов.

      Что доставили в Украину из Китая 29 марта

      • 300 тысяч специальных респираторов;
      • 35 тысяч защитных костюмов для врачей, военных и полицейских;
      • почти 2 миллиона масок для населения.

      Груз уже распределили. Сейчас он направляется в регионы Украины.

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

      Обратите внимание! Первая помощь от Китая поступила в Украину 23 марта. Тогда привезли 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус; ПЦР-тесты на выявление COVID-2019; 80 тысяч респираторов; аппараты искусственной вентиляции легких; 500 тысяч трехслойных масок.

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.


      Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Медицина Лечение Владимир Зеленский авиация Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье
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