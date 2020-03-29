Два самолета регулярно будут доставлять в Украину средства защиты и медоборудование, – Зеленский

Начиная с 31 марта из-за границы в Украину регулярно будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование. Для этого будут осуществлять рейсы два самолета.

Все необходимое для борьбы с распространением коронавируса будет поступать в Украину регулярно. Об этом в своем обращении заявил Владимир Зеленский.

Узнайте больше Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

Президент напомнил, что 29 марта в Киев прилетел второй самолет из Китая. А уже в ночь на 30 марта лайнер снова вылетит в Китай за следующим грузом.

А уже с 31 марта начинают работу два дополнительных самолета, которые регулярно будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование.

Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного обеспечения всем необходимым наших больниц и аптек,

– подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, в то же время Украина ожидает прибытия отдельной доставкой 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов.

Что доставили в Украину из Китая 29 марта

300 тысяч специальных респираторов;

35 тысяч защитных костюмов для врачей, военных и полицейских;

почти 2 миллиона масок для населения.

Груз уже распределили. Сейчас он направляется в регионы Украины.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Обратите внимание! Первая помощь от Китая поступила в Украину 23 марта. Тогда привезли 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус; ПЦР-тесты на выявление COVID-2019; 80 тысяч респираторов; аппараты искусственной вентиляции легких; 500 тысяч трехслойных масок.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек , выздоровели – 5.

заражения коронавирусом. Умерли , выздоровели – Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала