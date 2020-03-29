Два самолета регулярно будут доставлять в Украину средства защиты и медоборудование, – Зеленский
Начиная с 31 марта из-за границы в Украину регулярно будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование. Для этого будут осуществлять рейсы два самолета.
Все необходимое для борьбы с распространением коронавируса будет поступать в Украину регулярно. Об этом в своем обращении заявил Владимир Зеленский.
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Президент напомнил, что 29 марта в Киев прилетел второй самолет из Китая. А уже в ночь на 30 марта лайнер снова вылетит в Китай за следующим грузом.
А уже с 31 марта начинают работу два дополнительных самолета, которые регулярно будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование.
Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного обеспечения всем необходимым наших больниц и аптек,
– подчеркнул Зеленский.
По словам Зеленского, в то же время Украина ожидает прибытия отдельной доставкой 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов.
Что доставили в Украину из Китая 29 марта
- 300 тысяч специальных респираторов;
- 35 тысяч защитных костюмов для врачей, военных и полицейских;
- почти 2 миллиона масок для населения.
Груз уже распределили. Сейчас он направляется в регионы Украины.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Обратите внимание! Первая помощь от Китая поступила в Украину 23 марта. Тогда привезли 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус; ПЦР-тесты на выявление COVID-2019; 80 тысяч респираторов; аппараты искусственной вентиляции легких; 500 тысяч трехслойных масок.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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