Двері у дитячу довелося ламати, – мешканець будинку в Запоріжжі, де прогримів вибух

У житловому будинку у Запоріжжі вранці 28 січня прогримів вибух, у результаті загинула людина. Мешканець однієї із квартир розповів, що двері у дитячу його сина довелося ламати.

Загалом мешканці евакуйованого під'їзду перебувають в шоковому стані. Наразі з людьми працюють психологи.

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Двері у кімнату довелося вибивати

Чоловік Костянтин проживає на третьому поверсі будинку. Він розповів, що найбільшого удару зазнала кімната його 12-річного сина. На щастя, дитина не постраждала. Обидві автівки родини, його та дружини, вщент розтрощені.

У квартирі у нас купа диму та сморід газу чи пилу, ми не могли зрозуміти. Дитина спала в іншій кімнаті, а ми з дружиною в сусідній. Все попадало. І шафа купе й у дитини заблокувалися двері,

– поділився чоловік.

Подружжя не могло дістатися до хлопчика, тому довелося ламати двері у дитячу кімнату. Після цього на дитину накинули куртку, а тоді одразу вибігли на вулицю.

Чоловік не знає ще, де він з рідними буде жити. Наразі сім'я перебуває в пункті обігріву.



Чоловік вибивав двері у кімнату сина / Фото Суспільне

Було відчуття наче підірвали авто

Мешканка сусіднього, четвертого під'їзду, Раїса Миколаївна подумала, що хтось підірвав авто.

О пів на четверту як бабахнуло, у мене відразу почало тріщати вікно. Усі машини почали сигналити. Я у вікно глянула – нема,

– сказала жінка.

У квартирі спала її онука, яку в момент вибуху, за її словами, аж підкинуло.

Після інциденту жінка вийшла на вулицю, туди всі почали з'їжджатися, вибігати. Вибух такий, що навіть у сусідніх будинках повилітали вікна. У квартирі пані Раїси наслідком інциденту є лише розбите вікно.



У жінки пошкоджене лише вікно / Фото Суспільне

Вибух у Запоріжжі: що відомо

Приблизно о 04:00 28 січня в одному з житлових будинків у Запоріжжі прогримів потужний вибух. Трагедію спричинила газоповітряна суміш.

Мешканцям надавали допомогу рятувальники.

Внаслідок трагедії загинула літня жінка. Ще троє постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. З будинку довелось евакуювати людей.

Вибух зруйнував несучі елементи в межах одного під'їзду, пошкоджені 7 квартир.

Вибух у будинку у Запоріжжі: дивіться відео

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що шість родин – 14 громадян та 3 неповнолітніх дітей – переселять до одного з гуртожитків міста. Інші мешканці зруйнованого будинку наразі проживатимуть у рідних.