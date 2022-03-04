Дві хвилини мовчання: Зеленський у міжнародному зверненні закликав вшанувати загиблих українців

Володимир Зеленський у міжнародному зверненні закликав вшанувати українців, які загинули за 9 днів війни. Першу хвилину Президент України присвятив загиблим силовикам, другу – цивільним людям та дітям.

Відповідне звернення президента транслювали у Празі, Вільнюсі, Франкфурті, Тбілісі, Братиславі, Ліоні, Парижі. Це відбувалось у межах марафону на підтримку України.

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Увесь світ вшанував загиблих українців хвилинами мовчання

У зверненні Володимир Зеленський сказав, що у нього є три хвилини для звернення до світу.

Першу хвилину я хочу віддати мовчанню і вшанувати пам'ять усіх загиблих наших військових, спецслужбовців, розвідників, пожежників, – тих, хто віддав своє життя. Хто зараз серед нас, але ми вже не бачимось,

– сказав Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Люди вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Потім Президент України заявив, що другу хвилину виступу хоче надати також мовчанню.

Мовчанню на честь наших цивільних – дорослих і дітей, десятків і сотень тих, хто віддав своє життя, але не знав про це. Віддав життя і отримав вічний спокій,

– сказав президент.

Також Володимир Зеленський звернувся до європейців із закликом виходити на вулиці своїх міст та підтримувати нашу державу, яка страждає від агресії Росії.



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