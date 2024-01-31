Дві керовані авіабомби влучили у лікарню у Великому Бурлуці

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по Україні. Увечері 31 січня ворог атакував Великий Бурлук. У місцеву лікарню влучили дві керовані авіабомби.

Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Великому Бурлуці о 21:50. Тоді на території Харківської області тривала повітряна тривога.

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О 21:50 окупанти вдарили по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні,

– наголосив голова Харківської ОВА.

З медзакладу провели евакуацію

Синєгубов наголосив, що з лікарні евакуювали 38 людей. Серед них – п'ятеро працівників закладу. Чотирьом людям знадобилася медична допомога – її надали на місці інциденту.

Ворог пошкодив фасад лікарні, вікна та дах. У поліції розповіли деталі про приліт. Одна з бомб влучила поряд, інша – пряме влучання. '

"Одна поруч, друга – пряме влучання. З лікарні за допомогою поліції, ДСНС евакуювали 38 людей, в тому числі 33 хворих, з яких двоє – лежачих, п'ятеро людей персоналу. Є потерпілі, дані будуть пізніше", – мовиться у повідомленні.

Пізніше глава Харківської ОВА показав на фото лікарню після атаки з боку росіян.

Окупанти вдарили по лікарні на Харківщині / Фото Олега Синєгубова

За словами Синєгубова, персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на повітряну тривогу.

Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину – розміщено в інші заклади. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом,

– написав він.

Наразі на місці атаки триває ліквідація наслідків російського терору.

У ДСНС теж поділилися кадрами з місця подій.

Такий вигляд має лікарня після російської агресії / Фото ДСНС



Окрім того, увечері 31 січня ворог атакував Харків. На території міста пролунали щонайменше чотири вибухи. На жаль, є влучання у цивільні об'єкти.

Глава Харківської ОВА повідомляв, що станом на 0:19 1 лютого інформація щодо постраждалих в обласному центрі не надходила. Він також дав зрозуміти, що завдяки ППО частина російських дронів-камікадзе не досягла цілей.