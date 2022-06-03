Дві людини загинули внаслідок пожежі на підприємстві у Дніпрі

Рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві в Дніпрі. На жаль, двоє людей загинули.

Ще одна людина з травмами опинилася у лікарні. Загалом рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на площі близько 2 400 квадратних метрів.

Нагадаємо У Дніпрі спалахнула пожежа на підприємстві, вибухнули газові балони: "приліт" не підтвердили

Що відомо про підприємство

У Головному управлінні ДСНС Дніпропетровської області розповіли, що на підприємстві, на якому виникла пожежа, переробляли в біопаливо вторинну сировину – пластик та резину.

У металевому ангарі підприємства вибухнули балони з пропан-бутаном, через що виникла пожежа.

На місці пожежі працювали 17 пожежників та 4 одиниці спеціальної техніки.

Пожежа в Дніпрі: головне

Удень 3 червня мешканці Дніпра помітили стовпи диму. Тоді з'являлися перші повідомлення про вибухи й припущення про "прильоти". Однак ні в місті, ні в області не було повітряної тривоги. Згодом у ДСНС повідомили, що у місті виникла пожежа на одному з підприємств.

Пожежа в ангарі спалахнула близько 16:30. На місце трагедії одразу прибули рятувальники.

Останні новини з Дніпропетровщини

29 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, через що один із заводів у промисловій зоні міста фактично знищений. На щастя, унаслідок удару жертв та постраждалих немає.

У ніч проти 30 травня російські окупанти обстріляли Криворізький район. Окупанти з артилерії відкривали вогонь по Зеленодольській та Апостолівській громадах.

Того ж дня голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в лікарня області померли 3 дітей, які прибули на лікування з гарячих точок. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Дніпропетровщина прийняла 76 поранених дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей.

31 травня російські окупанти знову обстріляли Криворізький район. По одному із сіл загарбники гатили з мінометів. На щастя, постраждалих немає.

У ніч проти 1 червня окупанти били по Зеленодольській громаді області. На щастя, так само обійшлося без постраждалих.

Увечері того ж дня російські окупанти випустили 3 ракети на Дніпропетровщину з реактивних систем залпового вогню "Торнадо". Ракети вдарили по Синельниківському районі. Однак сигналу повітряної тривоги в області не було.

2 червня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що на Криворізькому напрямку російські окупанти були вимушені перейти в режим оборони. Українські військові стримують ворога.

У ніч проти 3 червня російські військові обстріляли одне з сіл Зеленодольської громади. Ворожий снаряд влучив прямим попаданням у житловий будинок. Унаслідок цього травм зазнала сім'я – жінка та 2 дітей. Загалом росіяни завдали значного руйнування для населеного пункту. Уранці окупанти здійснили повторний обстріл, однак, на щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.

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