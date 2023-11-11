Назбирали з пенсії: українські пенсіонерки придбали два дрони-камікадзе для ЗСУ
Джерело:Рожнятівська селищна рада
Дві українські пенсіонерки відклали з надходжень маже по двадцять тисяч гривень та придбали два дрони для військових. Безпілотники вже відправляються на фронт.
У Рожнятівській селищній раді подякували волонтеркам та наголосили, що їх вчинок вартий наслідування. Пожертви роблять армію сильнішою.
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Пожертва пенсіонерок
Як зазначається, жителька Рожнятова, що на Прикарпатті, Людмила Скубрієва та її родичка з Києва Галина Гіль придбали два дрони-камікадзе для Збройних Сил України. Їм обом вдалося зібрати майже по двадцять тисяч гривень з кожної. Дрони вже відправляються на фронт допомагати нашим захисникам.
Дякуємо за такий значний внесок для наших воїнів! А нещадні до ворога "пташки" – дрони уже в дорозі до 10-ї ОГШБ "Едельвейс",
– заявили у селищній раді.
Дві пенсіонерки пожертвували збереження на ЗСУ / Рожнятівська селищна рада
Донати – це важливо
- У Великій Британії подружжя зібрало мільйон гривень для українців за допомогою розкладного столу та динаміків. Вони вийшли з ними на вулицю та стали проводити мітинги, вмикаючи сигнали повітряної тривоги та хвилини мовчання.
- Норвезька співачка Astelle, яка народилася в Україна, придбала дві автівки для ЗСУ. Кошти допомагали збирати у селі Жовтанці Львівської області, звідки родом дівчина, а організував все її тато.
- Юний житель Кропивницького Максим створив блокпост та почав волонтерити. На ньому він просить людей, що проходять чи проїжджають повз, задонатити на ЗСУ та сказати слово "паляниця".