Берлін посилює українську протиповітряну оборону. Незабаром Київ отримає нові системи Patriot.

У заяві міноборони Німеччини йдеться про те, що країна передасть Києву ще дві системи Patriot у найближчі дні, а протягом двох – трьох місяців – додаткові компоненти до них, передає 24 Канал.

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Що вплинуло на рішення Німеччини передати Києву два Patriot?

У Берліні наголосили, що передача Україні ЗРК стала можливою завдяки досягненню домовленості з США. Вашингтон пообіцяв німцям, що ті будуть першими у черзі на отримання найновіших систем ППО в обмін на свою допомогу. Нові системи Patriot зі США надійдуть до Німеччини у пришвидшеному порядку.

Нагадаємо, що потреба України в посиленні протиповітряної оборони зросла ще більше цього літа через активізацію масштабних авіаударів Росії.

До слова, Німеччина вже передала Україні три системи Patriot і заявила, що нове постачання не вплине на її внесок у систему оборони НАТО.