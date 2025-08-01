Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем Patriot
- Німеччина передасть Україні дві системи Patriot у найближчі дні та додаткові компоненти протягом двох – трьох місяців.
- Передача стала можливою завдяки домовленості з США, які обіцяли Німеччині новітні системи ППО в обмін на допомогу Україні.
Берлін посилює українську протиповітряну оборону. Незабаром Київ отримає нові системи Patriot.
У заяві міноборони Німеччини йдеться про те, що країна передасть Києву ще дві системи Patriot у найближчі дні, а протягом двох – трьох місяців – додаткові компоненти до них, передає 24 Канал.
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Що вплинуло на рішення Німеччини передати Києву два Patriot?
У Берліні наголосили, що передача Україні ЗРК стала можливою завдяки досягненню домовленості з США. Вашингтон пообіцяв німцям, що ті будуть першими у черзі на отримання найновіших систем ППО в обмін на свою допомогу. Нові системи Patriot зі США надійдуть до Німеччини у пришвидшеному порядку.
Нагадаємо, що потреба України в посиленні протиповітряної оборони зросла ще більше цього літа через активізацію масштабних авіаударів Росії.
До слова, Німеччина вже передала Україні три системи Patriot і заявила, що нове постачання не вплине на її внесок у систему оборони НАТО.