Дві третини українців виступають за повну заборону УПЦ МП

66% опитаних українців переконані у тому, що церкву московського патріархату треба заборонити взагалі. Порівнюючи з груднем 2022 року, то кількість таких людей зросла.

Тоді 54% опитаних виступали за повну заборону УПЦ МП. Також збільшилась кількість тих, хто вважає, що влада має втрутитися в діяльність української православної церкви московського патріархату.

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Що люди думають про діяльність УПЦ МП

За результатами опитування з 78% у грудні 2022 року до 85% зараз стало більше українців, які вважають, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність УПЦ МП,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, з 54% до 66% збільшилась кількість тих, хто переконаний – церква московського патріархату має бути повністю заборонена в Україні.

Ще 19% опитаних вважають, що має бути дещо "м'якший" підхід до УПЦ МП: він не передбачає повної заборони, проте ці люди виступають за те, щоб церкву контролювала та наглядала за нею держава. Варто зазначити, що у грудні 2022 року таких людей було 24%.



66% українців переконані, що УПЦ МП треба повністю заборонити в Україні / Інфографіка КМІС

Цікаво, що на половину менше стало людей, які виступають за те, що нічого не треба робити та не втручатись у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. Так, кількість цих осіб зменшилась з 12% до 6%.

Найбільше за заборону УПЦ МП виступають люди у Центрі та на Заході України:

75% – на Заході;

70% – у Центрі.



Що думають люди про УПЦ МП у регіонах / Інфографіка КМІС

Зверніть увагу! Дослідження проводили з 26 травня до 5 червня 2023 року методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Так опитали 1 029 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму.

За звичайних обставин формально статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.

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Суд не дозволив УПЦ МП проводити богослужіння в Лаврі

Глава Мінкульту Олександр Ткаченко 13 червня заявив, що Господарський суд Києва не задовольнив позов української православної церкви московського патріархату. Остання хотіла здійснювати богослужіння в Києво-Печерській лаврі.

Представників чоловічого Монастиря УПЦ МП не було на засіданні. Суд вирішив не надавати Українській Православній Церкві Московського патріархату можливості користуватись майном Лаври.