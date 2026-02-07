Дві великі ТЕС і не тільки: Шмигаль розповів деталі атаки по енергетиці

Російська армія знову здійснила масштабний удар по енергетичній інфраструктурі України. Цього разу мішенню стали ключові елементи енергосистеми країни.

Про таке поінформував міністр енергетики України Денис Шмигаль.

По чому били окупанти 7 лютого?

Під обстріл потрапили високовольтні підстанції та магістральні повітряні лінії електропередач напругою 750 і 330 кВ, які формують основу національної енергомережі. Також удари було завдано по об'єктах генерації – Бурштинській та Добротвірській теплоелектростанціях.

З метою безпеки персонал здійснив розвантаження енергоблоків атомних електростанцій. Наразі по всій країні діють 4,5 – 5 черг графіків аварійних відключень, а в північних і східних регіонах запроваджено окремі, посилені режими обмежень електропостачання.

Водночас уранці атака все ще триває. Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Диспетчером Укренерго активовано запит на аварійну допомогу від Польщі,

– уточнив Шмигаль.

Варто зауважити, що вночі по всій Україні оголошували тривогу через масовану російську атаку. Окупанти запусклаи багато дронів, а також "Калібри" з Чорного моря, які летіли саме в бік населеного пункту Бурштин на Івано-Франківщині.

Де були вибухи та які наслідки обстрілу?