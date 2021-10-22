У двір будинку заступника Єрмака Ігоря Жовкви кинули "коктейль Молотова"

Заступнику голови Офісу Президента Ігорю Жовкві на подвір'я кинули "коктейль Молотова". Зловмисника затримали, він стверджує, що це було "замовлення".

Подія сталася близько 4 ранку 22 жовтня. Будинок заступника Андрія Єрмака розташований у Дарницькому районі Києва.

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"Замовлення підпалу на сайті пошуку роботи"

Внаслідок події ніхто не постраждав, а чоловіка, який кинув пляшку із легкозаймистою речовиною вдалося одразу затримати. Ним виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Він із селища Косарі Черкаської області.



При собі чоловік мав паспорт

За його словами, повідомлення про замовлення підпалу будинку він знайшов на одному з сайтів оголошень про роботу. Чоловік стверджує, що особа, якій він мав кинути "коктейль Молотова", для нього була невідомою.

Затриманий розповів, що адресу потерпілого та вказівки він отримував через телеграм. За роботу йому пообіцяли 4 тисячі доларів. Гроші він мав отримати після того, як інформація про напад на будинок з'явиться у ЗМІ. Мотиви замовника затриманому не відомі.



"Замовлення" на підпал чоловік нібито знайшов на сайті пошуку роботи

За цим фактом відкрили провадження за частиною 2 статті 194 – Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі правоохоронці працюють над встановленням особи замовника злочину.

Що відомо про Ігоря Жовкву

Правоохоронці традиційно не повідомляють імені чиновника, про якого йдеться. Втім, на сайті поліції вказано, що це заступник Голови Офісу Президента України, що відповідальний за напрямок європейської інтеграції. Як ідеться на сайті ОП , таку відповідальність має Ігор Жовква.

Джерело: Офіс Президента

Він політолог-міжнародник, дипломат. Має ранг Надзвичайного та повноважного посла. Заслужений працівник освіти, кандидат наук.

З березня 2006 року працює на керівних посадах у Секретаріаті Президента України.

З січня 2008 року призначений керівником Служби віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції.



Ігор Жовква понад 15 років працює на керівних посадах / Фото з фейсбуку Жовкви