Це був ніякий не Путін, – Данілов розбив вщент легенду про поїздку глави Кремля на фронт

Інформаційний простір сколихнула новина про те, що начебто Владімір Путін був на окупованій частині Херсонщини та Луганщини. Водночас в РНБО вважають, що це – брехня.

У вівторок, 18 квітня, російські "інформаційні ресурси" почали публікувати відео, на яких водно, що президент Росії нібито прибув на захоплені окупантами частини Луганської та Херсонської областей. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону запевнив, що неподалік від лінії фронту був не сам диктатор, а його двійник, – інформує 24 Канал.

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Чому Путін не міг приїхати

За словами Данілова, зустрітися зі справжнім "бункерним" не так просто. Себто для цього потрібно від 10 до 14 днів провести на карантині. Навіть якщо ця умова не виконується, то тримають людей від Путіна на відстані щонайменше 18 метрів.

Його там фізично бути не могло і не було. Крапка… Якщо це зустріч з якимось іноземними представниками, то відстань на зустрічі – 18 метрів, аби "не дай боже", що не сталось з тим терористом. Ніякого Путіна там не було. Звичайно, що був двійник,

– констатував секретар РНБО.

Окрім того, він зазначив, що цим російський президент відрізняється від українського. Власне, Володимир Зеленський завжди відкритий до спілкування зі пресою, бійцями ЗСУ та, вочевидь, не має двійників.

Це відмінність (Зеленського – 24 Канал) від того путінського бункерного діда, який вже сам себе скоро буде лякатись,

– додав Данілов.

Що відомо про цей візит диктатора