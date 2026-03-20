24 Канал Новини світу "Я не Джеффрі": у мережі завірусилося відео з двійником Епштейна
20 березня, 09:52
Владислав Кравцов
Основні тези
  • Відео з чоловіком, схожим на Джеффрі Епштейна, стало вірусним у мережі.
  • Чоловіка звуть Піт, він з Палм-Біч і заявив, що не є Епштейном, а також про те, що не знав, що його знімали під час руху.

У мережі масово ширять відео із чоловіком, який ззовні схожий на покійного американського фінансиста та сексуального злочинця – Джеффрі Епштейн. Уже стало відомо, хто цей "двійник" насправді та звідки він.

Відео із "двійником" Епштейна поширив акаунт @MattWallace888 у соцмережі Х. 

Що відомо про "двійника" Джеффрі Епштейна?

У відео, знятому у Південній Флориді на шосе минулого тижня, видно чоловіка, який керує кабріолетом з опущеним дахом і в бейсболці, перекинутій задом наперед. 

На кадрах чути, як людина, яка записала відео, неодноразово повторює: "Епштейн живий", що викликало сотні тисяч реакцій у соціальних мережах. 

"Двійник" Джеффрі Епштейна з'явився у Флориді / Відео з акаунту @MattWallace888 у соцмережі Х

Пізніше на це відео відреагував сам "двійник" Епштейна. Як виявилося, чоловіка звуть Піт, він проживає у Палм-Біч і не знав, що його знімають під час руху по міжштатній автомагістралі 95.

Відео зі мною стало вірусним, бо якийсь хлопець випадково зняв мене, коли я їхав по автомагістралі 95, без мого відома. І наступне, що я пам'ятаю, – я став вірусною сенсацією. Я не вимикав телефон близько чотирьох годин і не знав, що мій телефон розряджається через усі ці коментарі до відео. Тож воно отримало багато обговорень. Це досить божевільно. Дякую, 
– сказав Піт.

На відео людина за кадром прямо запитала, чи він той дійсно той самий фінансист, якого визнали винним у сексуальних злочинах. Твердо відповівши, чоловік уточнив: "Я не Джеффрі Епштейн. Я Піт з Палм-Біч".

Чоловік, схожий на Епштейна, відреагував на відео з ним у мережі / Відео з акаунту @MattWallace888 у соцмережі Х

Що нещодавно виявили у нових файлах Епштейна?

  • Журналісти виявили, що ім'я українського президента-втікача Віктора Януковича згадується 47 разів у файлах Епштейна, але немає підтвердження його особистих контактів з Епштейном. Файли також містять згадки про інші українські питання, такі як Революція гідності 2014 року та можливі бізнес-інтереси Епштейна в Україні.

  • ЗМІ також зазначали, що Джеффрі Епштейн міг діяти в інтересах Кремля, організовуючи шпигунські операції типу "honeytrap" для російської розвідки. Спроби організувати зустріч Епштейна з Путіним також доволі часто згадуються у файлах.

  • Нещодавно стало відомо й про обшуки на ранчо Зорро в Нью-Мексико, що раніше належало Джеффрі Епштейну. Не виключено, що саме там бізнесмен вчиняв свої численні зловживання.