"Я не Джеффрі": у мережі завірусилося відео з двійником Епштейна
- Відео з чоловіком, схожим на Джеффрі Епштейна, стало вірусним у мережі.
- Чоловіка звуть Піт, він з Палм-Біч і заявив, що не є Епштейном, а також про те, що не знав, що його знімали під час руху.
У мережі масово ширять відео із чоловіком, який ззовні схожий на покійного американського фінансиста та сексуального злочинця – Джеффрі Епштейн. Уже стало відомо, хто цей "двійник" насправді та звідки він.
Відео із "двійником" Епштейна поширив акаунт @MattWallace888 у соцмережі Х.
Що відомо про "двійника" Джеффрі Епштейна?
У відео, знятому у Південній Флориді на шосе минулого тижня, видно чоловіка, який керує кабріолетом з опущеним дахом і в бейсболці, перекинутій задом наперед.
На кадрах чути, як людина, яка записала відео, неодноразово повторює: "Епштейн живий", що викликало сотні тисяч реакцій у соціальних мережах.
"Двійник" Джеффрі Епштейна з'явився у Флориді / Відео з акаунту @MattWallace888 у соцмережі Х
Пізніше на це відео відреагував сам "двійник" Епштейна. Як виявилося, чоловіка звуть Піт, він проживає у Палм-Біч і не знав, що його знімають під час руху по міжштатній автомагістралі 95.
Відео зі мною стало вірусним, бо якийсь хлопець випадково зняв мене, коли я їхав по автомагістралі 95, без мого відома. І наступне, що я пам'ятаю, – я став вірусною сенсацією. Я не вимикав телефон близько чотирьох годин і не знав, що мій телефон розряджається через усі ці коментарі до відео. Тож воно отримало багато обговорень. Це досить божевільно. Дякую,
– сказав Піт.
На відео людина за кадром прямо запитала, чи він той дійсно той самий фінансист, якого визнали винним у сексуальних злочинах. Твердо відповівши, чоловік уточнив: "Я не Джеффрі Епштейн. Я Піт з Палм-Біч".
Чоловік, схожий на Епштейна, відреагував на відео з ним у мережі / Відео з акаунту @MattWallace888 у соцмережі Х
Що нещодавно виявили у нових файлах Епштейна?
Журналісти виявили, що ім'я українського президента-втікача Віктора Януковича згадується 47 разів у файлах Епштейна, але немає підтвердження його особистих контактів з Епштейном. Файли також містять згадки про інші українські питання, такі як Революція гідності 2014 року та можливі бізнес-інтереси Епштейна в Україні.
ЗМІ також зазначали, що Джеффрі Епштейн міг діяти в інтересах Кремля, організовуючи шпигунські операції типу "honeytrap" для російської розвідки. Спроби організувати зустріч Епштейна з Путіним також доволі часто згадуються у файлах.
Нещодавно стало відомо й про обшуки на ранчо Зорро в Нью-Мексико, що раніше належало Джеффрі Епштейну. Не виключено, що саме там бізнесмен вчиняв свої численні зловживання.