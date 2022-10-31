Путін має щонайменше 3 двійників, – Буданов розповів, як їм додають схожості з диктатором

Історії про двійників Владіміра Путіна постійно з'являються в інформаційному просторі. Кирило Буданов заявив, що це – не міф. Очільник Кремля й справді використовує двійників.

Буданов – очільник ГУР Міноборони – розповів, що у Путіна є щонайменше 3 двійників. Раніше вони замінювали диктатора лише в особливих випадках. Водночас тепер вони "виходять у світ" все частіше.

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Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з'являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими,

– заявив Буданов.

Він зауважив, що двійників Путіна видають декілька деталей. Зокрема, зріст. Буданов зауважив, що це видно на фото та відео з "Путіним".

Окрім того, двійники вирізняються:

жестикуляцією;

мовою тіла;

мочками вух (Буданов додав, що вони – унікальні у кожної людини).

Звички "Путіна" – постійно змінюються

Раніше у розвідці зауважували, що Путін магічним чином "навчився" з'являтися практично в один і той же час у різних місцях. Водночас звички очільника Кремля постійно "змінюються". Це свідчить, що талант перевтілення у двійників – не на висоті.

Буданов зауважував, що "картинка – різна". Тим часом реальний Путін – серйозно хворий. Водночас ймовірний діагноз очільника Кремля наразі не озвучили.

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