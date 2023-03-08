З дитинства у Путіна вже було два клони, – психолог про двійників диктатора

Подейкують, що у Владіміра Путіна є чимало двійників. Вони виступають замість диктатора на різних заходах, що породжує чимало обговорень. Зокрема, достеменно невідомо, скільки ж насправді справжньому Путіну років.

Згідно з державними джерелами, йому 70 років. В інших же йдеться про те, що йому 72 року. Про це 24 Каналу сказав кандидат психологічних наук Дмитро Попов.

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"Бункерний на цей вік виглядає. А ті, яких ми бачили у "Гостинному дворі" та на стадіоні – вони дещо молодші. Стадіонному я і 60 не дав. Тому, хто виступав перед депутатами, за 60, але не 70", – зазначив психолог.

Два шляхи Путіна

Припускають, що Владімір Путін навмисно приховує свій вік. За деякою інформацією, його дата народження, яка стоїть у "Вікіпедії", неправдива. Це майже підтвердила кореспондентка з країн Балтії, яка дослідила два шляхи розвитку Путіна.

Навіть у дитинстві в нього вже є два клони. Тобто Путін – це цілковитий театр,

– стверджує психолог.

Мовиться про такі шляхи розвитку диктатора:

офіційний;

Буцім-то Путін з російської глибинки, де батько був робітником. "Мати теж не була у вищих статусах, домогосподарка чи щось таке", – розповів кандидат психологічних наук.

з Грузії.

Там в Путіна був вітчим і мати, яка намагалась вижити його коштом. "І саме там якось у Путіна зародився цей "залізний характер". Насправді я не бачу навіть у справжнього Путіна залізного характеру. Але є такі міфи", – відзначив Дмитро Попов.

Справжній Путін вже мертвий