Сидять, як у в'язниці, – колишній співробітник КДБ припустив, де живуть двійники Путіна

Голова української розвідки Кирило Буданов неодноразово натякав, що в російського диктатора Владіміра Путіна є двійники. Зокрема, один з них свого часу приїжджав до Маріуполя.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, очевидно, що двійники Путіна також сидять в бункерах чи на державних дачах. Їх точно не можуть випускати додому.

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Не обов'язково, що ці дачі є настільки обладнаними, як для російського диктатора та його прихвоснів. Найімовірніше, двійників звідти нікуди не випускають.

Звідти їх нікуди не відпускають . Окрім, звісно, виїздів по роботі. Вони живуть як в тюрмі. Їх не можуть просто випустити. Адже треба бороду, перуки, щоб люди не впізнали двійників Путіна,

– припустив Жирнов.

Чому Путіна не врятує бункер

Як наголосив Жирнов, Путін точно розраховує, що бункери допоможуть йому зберегти життя в разі ядерного конфлікту чи інших спроб з ліквідації самого диктатора. Хоча надзвичайно сумнівно, що це його врятує.

Росія – країна, де все продається. Вона корумпована. Скептично ставлюся до всього будівництва, яке велося там упродовж останніх 20 років. От в радянські часи чи в гітлерівській Німеччині – інша справа. Ці бункери та бетонні споруди досі стоять. А при Путіні все розвалюється,

– зазначив Жирнов.

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Сумнівно, що бункери зможуть врятувати Путіна від загибелі. Тим паче що в США є спеціальні бомби, які здатні пробивати укріплені споруди та бункери. Після кількох таких ударів сховище Путіна буде знищеним.

Хоча, як припускає Жирнов, в Путіна є надійно укріплений бункер на Уралі, який захищає гора. Можливо, він здатен витримати навіть прямий ядерний удар.

Двійники Путіна: коротко