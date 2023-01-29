Тема двійників розкрита: терорист Гіркін розповів, як розрізняти дублерів Путіна

Ні для кого не секрет, що Владімір Путін більшу частину часу просиджує у бункері. На публіці його "представляють" двійники.

Терорист Гіркін, який обмінявся черговими погрозами з Євгенієм Прігожиним, цього разу вирішив пояснити, як відрізнити справжнього бункерного діда від його двійників.

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Гіркін зауважив, що справжній Путін на Різдво був у кремлівському храмі. Священники боялися зайвий раз підійти до бункерного діда. Терорист припустив, що, можливо, у храмі також був снайпер, який вистрілив би у кожного, хто наблизився б до Путіна.

Окрім того, Гіркін зауважив, що справжній Путін приймає міністрів, сидячи за кілометровим столом й дивлячись на своїх посіпак у бінокль. Тим часом "виходять в люди" двійники Путіна. Вони видають нагороди й спілкуються.

ГУР МО про Путіна його двійниках

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України – розповів, що самопочуття Путіна суттєво погіршилося.

Поки що з'являється в ефірах, на люди виходить. Але здоров'я складне. Двійників застосовують. Навіть з його зовнішнього вигляду видно, що проходить якась стадія загострення, а потім його трошечки приводять до ладу і він знову з'являється,

– пояснив Скібицький.

Олексій Данілов зауважив, що у Росії питання Путіна – майже закрите. Декому вже навіть відомо ім'я наступника.