На двох ділянках 1 до 8, та ніхто й не чекав, що буде легко, – Арестович про ситуацію у зоні ООС
Джерело:"Фейгин LIVE"
Олексій Арестович заявив, що російським окупантам вдалося дещо просунутися від Ізюма у бік Слов'янська та Краматорська.
Радник глави Офісу Президента зазначив, що ворог почав "підтискати" з півдня та півночі зону ООС. Про це він повідомив у коментарі Марку Фейгіну 6 квітня.
Читайте також Знищили три повітряні цілі ворога: успіхи Повітряних сил ЗСУ за добу
План щодо оточення наших військ там намагаються реалізовувати на повну. Працює авіація, артилерія, ракетні війська, наземна частина. Все гримить, наступає. І в принципі на півночі вони вже трохи так просунулися у бік Слов'янська та Краматорська,
– сказав Олексій Арестович.
"На півдні теж сильно підтискають. Подивимося, що буде. Ніхто не сподівався, що буде легко. Враховуючи, що концентрована перевага на двох ділянках сильна: один до восьми, схоже", – продовжив посадовець.
Радник очільника ОП запевнив: "Наші працюють, авіація працює у відповідь. Війна – вони працюють по нас, ми працюємо у відповідь. Все вирішиться на полі бою".
У зоні ООС відбили 9 атак
Збройні Сили України протягом минулої доби, 6 квітня, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил успішно відбили дев'ять атак російських окупантів.
Українські герої знищили:
- 6 танків;
- 5 одиниць броньованої техніки;
- 6 одиниць автомобільної техніки;
- 4 артилерійські системи противника.
Також підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили:
- 2 літаки;
- 1 крилату ракету;
- 1 безпілотний літальний апарат ворога.
Наші захисники продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.