Двох українських хокеїстів дискваліфікували через бійку під час матчу: відео сутички
Спортивно-дисциплінарний комітет Української хокейної ліги дискваліфікував гравця "Кременчука" Всеволода Толстушка та гравця "Донбасу" Віталія Кірющенкова.
Причиною стала бійка між хокеїстами у матчі між "Кременчуком" та "Донбасом", яка сталася ще на 9-ій хвилині зустрічі. До кінця матчу обоє хокеїстів були оштрафовані.
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Сама гра закінчилася перемогою "Кременчука" 3:1.
Відео бійки хокеїстів Толстушка та Кірющенкова
Таким чином, Всеволод Толстушко не зіграє в матчі "Кременчука" проти "Дніпра", який відбудеться 8 листопада. Віталій Кирющенков також не допоможе своїй команді в матчі 10 листопада проти МХК "Динамо".
Джерело: 24 Канал
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