Двох українських хокеїстів дискваліфікували через бійку під час матчу: відео сутички

Спортивно-дисциплінарний комітет Української хокейної ліги дискваліфікував гравця "Кременчука" Всеволода Толстушка та гравця "Донбасу" Віталія Кірющенкова.

Причиною стала бійка між хокеїстами у матчі між "Кременчуком" та "Донбасом", яка сталася ще на 9-ій хвилині зустрічі. До кінця матчу обоє хокеїстів були оштрафовані.

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Сама гра закінчилася перемогою "Кременчука" 3:1.

Відео бійки хокеїстів Толстушка та Кірющенкова

Таким чином, Всеволод Толстушко не зіграє в матчі "Кременчука" проти "Дніпра", який відбудеться 8 листопада. Віталій Кирющенков також не допоможе своїй команді в матчі 10 листопада проти МХК "Динамо".