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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Двох українських хокеїстів дискваліфікували через бійку під час матчу: відео сутички

      69 Читать новость на русском
      Бійка Всеволода Толстушка та Віталія Кірющенкова
      Бійка Всеволода Толстушка та Віталія Кірющенкова / УХЛ

      Спортивно-дисциплінарний комітет Української хокейної ліги дискваліфікував гравця "Кременчука" Всеволода Толстушка та гравця "Донбасу" Віталія Кірющенкова.

      Причиною стала бійка між хокеїстами у матчі між "Кременчуком" та "Донбасом", яка сталася ще на 9-ій хвилині зустрічі. До кінця матчу обоє хокеїстів були оштрафовані.

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      Сама гра закінчилася перемогою "Кременчука" 3:1.

      Відео бійки хокеїстів Толстушка та Кірющенкова

      Таким чином, Всеволод Толстушко не зіграє в матчі "Кременчука" проти "Дніпра", який відбудеться 8 листопада. Віталій Кирющенков також не допоможе своїй команді в матчі 10 листопада проти МХК "Динамо".

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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