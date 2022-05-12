Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Дергачів: зруйновані РАЦС і частина поліклініки

Внаслідок обстрілу міста Дергачі, що на Харківщині, загинули 2 людини. Росіяни зруйнували одразу кілька цивільних будівель, серед яких РАЦС і гуманітарний штаб.

Окрім цього, частково пошкоджена будівля місцевої поліклініки. Про це стало відомо з повідомлення Дергачівської міськради зі звітом за 12 травня. Вдень російські війська накрили місто вогнем із реактивних систем залпового вогню.

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Постраждали цивільні, серед яких медики

Також внаслідок обстрілу 4 цивільних людини зазнали поранень. Двоє з них є медичними працівниками. Який стан цих людей – поки невідомо.

Список будівель атакованих росіянами:

гуманітарний штаб;

РАЦС;

харчоблок Дергачівської лікарні;

поліклініка разом з рентгенологічним кабінетом – частково зруйновані;

від вибухової хвилі постраждала будівля відділення швидкої допомоги.

Жоден з обстріляних об'єктів, не кажучи вже про приватні будинки, що руйнуються щодня, не мав жодного відношення до військової інфраструктури,

– підкреслили в міській раді.

Там додали, що місцеві медики, рятувальники та волонтери не припиняють свою роботу. Тому в Дергачах продовжується ліквідація наслідків атаки ворога.

Дергачі після обстрілу РСЗВ "Ураган" 12 травня / Фото Дергачівської міськради

Попри все, продовжують допомагати

Через високу інтенсивність обстрілів, волонтерам і місцевій владі довелося частково обмежити видачу споживчих товарів до кінця дня. Проте гуманітарний штаб, попри руйнування, продовжив працювати.

За день пакети з продовольчою допомогою змогли отримати мешканці кількох населених пунктів:

Дергачі,

Шовкопляси,

Слатине,

Прудянка

Руська Лозова.

Окрім цього, волонтери розвозили по громаді й готові обіди. Проте поки немає змоги допомогти людям, які перебувають на тимчасово окупованій території громади.

Головне про цю атаку Дергачів

Атака розпочалася приблизно о 13 годині. По містечку почали бити із систем "Ураган". Одразу стало відомо про те, що є загиблі та постраждалі, проте вдень їхня кількість ще уточнювалася.

Слід зауважити, що ворог гатив по території громади й днем раніше. 11 травня через це загинула одна людина, а ще троє були поранені.

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