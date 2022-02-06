Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

На Донбасі 6 лютого отримали поранення двоє українських захисників, їх доправили до лікарні. Окупанти за добу одразу 6 разів проігнорували режим тиші.

Наразі поранені військові перебувають у медзакладах. Лікарі оцінюють їхній стан, як задовільний.

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Де порушували режим тиші окупанти:

Окупанти обстріляли Павлопіль , використавши 2 безпілотники. З них скинули 4 гранатометні постріли. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Постраждалих серед цивільного населення немає.

, використавши 2 безпілотники. З них скинули 4 гранатометні постріли. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Постраждалих серед цивільного населення немає. У бік Пісків ворог двічі стріляв зі стрілецької зброї.

ворог двічі стріляв зі стрілецької зброї. Поблизу Пищевика найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Березового бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі ООС наголосили, що завдяки завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії,

– запевнили у штабі.

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Яка була ситуація на Донбасі 4 лютого Упродовж доби порушень тиші у зоні проведення Операції Об'єднаних сил не було. Українські військові повністю тримали ситуацію під контролем.



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Частина тексту публікації Операції Об'єднаних сил:

Упродовж минулої доби, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я – задовільний.

