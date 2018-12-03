Двоє гравців "Арсеналу-Київ" провалили детектор брехні

Всі футболісти "Арсенал-Київ"пройшли перевірку на детекторі брехні після матчу 16-го туру УПЛ проти Чорноморця (1:2).

Двоє гравців київського клубу провалили поліграф, "Арсенал-Київ" має намір припинити з ними співпрацю, повідомив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

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Це наше внутрішнє розслідування. Ми зараз отримаємо результати і розберемося в ситуації. Всі гравці, яких ми хотіли перевірити, погодилися на це,

– сказав гендиректор "Арсеналу-Київ" Олександр Москаленко.

Варто зазначити, що імена всіх футболістів, які проходили поліграф не називаються. Також головний тренер київського клубу В'ячеслав Грозний відмовився від його проходження.

Нагадаємо, команда В'ячеслава Грозного, який очолив "Арсенал" на початку жовтня, займає останнє місце в чемпіонаті України, маючи в активі 8 очок після 17 турів.

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