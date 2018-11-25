Двоє українців здобули золоті медалі на Кубку світу зі спортивної гімнастики

У заключний день змагань на Кубку світу зі спортивної гімнастики у німецькому Котбусі українська збірна здобула три нагороди, дві з яких – золоті.

Олег Верняєв та Ігор Радівілов зійшли на першу сходинку п’єдесталу у вправах на брусах та в опорному стрибку відповідно.

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Діана Варінська стала третью у вправах на колоді.