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      Двоє українців здобули золоті медалі на Кубку світу зі спортивної гімнастики

      52 Читать новость на русском
      Олег Верняєв
      Олег Верняєв / НОК України

      У заключний день змагань на Кубку світу зі спортивної гімнастики у німецькому Котбусі українська збірна здобула три нагороди, дві з яких – золоті.

      Олег Верняєв та Ігор Радівілов зійшли на першу сходинку п’єдесталу у вправах на брусах та в опорному стрибку відповідно.

      Читайте також: Українки Ганна Охота та Марія Бова завоювали срібні медалі на Чемпіонаті світу з боксу

      Діана Варінська стала третью у вправах на колоді.

      Теги: Спорт спортивна гімнастика
      Джерело: 24 Канал
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