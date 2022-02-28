Президент України поспілкувався телефоном із Вселенським патріархом Варфоломієм. Володимир Зеленський висловив вдячність за підтримку у цей тяжкий час.

Глава держави зазначив, що українці відчувають силу молитов Вселенського патріарха. У пресслужбі патріархату, до слова, також прокоментували розмову Варфоломія зі Зеленським.

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Зеленський поговорив з Варфоломієм та подякував за підтримку

Як стало відомо з повідомлення президента України у твітері, глава нашої держави поспілкувався телефоном із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Володимир Зеленський висловив вдячність за теплу розмову та підтримку у цей важкий час.

Ваші слова – як руки, що підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидке настання миру,

– написав Зеленський.

Варфоломій безперервно молиться за кінець війни в Україні

У пресслужбі патріархату також прокоментували розмову. Там зазначили, що:

Зеленський розповів Варфоломію про ситуацію, яка склалася після вторгнення військ Росії.

І попросив патріарха молитися за українців на захист їхньої свободи та територіальної цілісності Батьківщини.

Вселенський патріарх запевнив президента України у солідарності та підтримці. І пообіцяв молитися безперервно за припинення бойових дій та негайний кінець війни,

– мовиться у повідомленні.

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