Джамала показала ніжне фото із сином: чарівний знімок

Українська співачка Джамала отримує задоволення від материнства, що демонструє на своїй сторінці в Instagram. В День захисту дітей співачка вирішила показати чарівне фото з сином.

Як відомо, Джамала народила первістка 24 березня. Артистка назвала сина Емір-Рахманом. Спільно із чоловіком – бізнесменом Бекіром Сулеймановим – співачка виховує сина та не поспішає звертатись за допомогою до батьків. Водночас свою вокальну кар'єру Джамала вирішила не припиняти, тому активно бере участь у зйомках та стильних фотосесіях.

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Попри насичений графік зірка вміло поєднує материнство та роботу. Це вона демонструє на своїй сторінці в мережі. Милі сімейні знімки з маленьким сином розчулюють всіх прихильників співачки.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 8 Тра 2018 р. о 6:51 PDT

Наразі Джамала не готова показати обличчя Еміра-Рахмана. Однак останнє фото трішки більше дало уявлення прихильникам про те, як виглядає малюк. На знімку Джамала позує перед камерою, тримаючи на руках сина. Обличчя дитини артистка ніжно пригорнула до свого тіла, що додало світлині ще більшої чарівності. Відтак прихильники побачили лише голову немовля та маленьку милу ручку.

Сьогодні Міжнародний день дитини. "Людина є особистістю, незважаючи на те, якого вона віку",

– написала Джамала, використавши цитату доктора Сьюса.