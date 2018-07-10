Джамала показала маленького сина на відпочинку у Туреччині: миле фото

Співачка Джамала влаштувала родинну подорож у Туреччину, куди взяла і 3-місячного сина Емір-Рахмана.

Співачка разом з чоловіком Бекіром та крихітним сином гостюють у старшої сестри співачки, Евеліни.

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Джамала ділиться у своєму Instagram знімками мальовничих краєвидів та своїх рідних. Зокрема, артистка виклала миле фото сина Емір-Рахмана, проте личка малюка так і не показала.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 10 Лип 2018 р. о 4:59 PDT

Нагадаємо, у квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова, а 27 березня 2018-го народила сина Еміра-Рахмана.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 8 Лип 2018 р. о 10:23 PDT