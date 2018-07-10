Джамала показала маленького сина на відпочинку у Туреччині: миле фото
Співачка Джамала влаштувала родинну подорож у Туреччину, куди взяла і 3-місячного сина Емір-Рахмана.
Співачка разом з чоловіком Бекіром та крихітним сином гостюють у старшої сестри співачки, Евеліни.
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Джамала ділиться у своєму Instagram знімками мальовничих краєвидів та своїх рідних. Зокрема, артистка виклала миле фото сина Емір-Рахмана, проте личка малюка так і не показала.
Нагадаємо, у квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова, а 27 березня 2018-го народила сина Еміра-Рахмана.
Джерело: 24 Канал
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