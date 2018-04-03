Наш перший тиждень разом з сином, – Джамала зачарувала милим знімком

Знаменита українська співачка Джамала отримує задоволення від материнства. На перший тиждень після народження сина зірка опублікувала миле фото на сторінці в Instagram.

Як відомо, 27 березня о 19:20 Джамала народила первістка. Хлопчик з'явився на світ з вагою 3,26 кілограма. Новоспечені батьки вже подбали про ім'я сина – дитину назвуть Еміром-Рахманом Сеїт-Бекіром ог'ли Сулеймановим.

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До цього часу Джамала утримувалась від знімків новонародженого, однак все ж зробила фото, коли її маленький Емір-Рахман спав на пересувному кріслі під білою ковдрочкою. Багато кульок та ведмедик прикрашали тимчасове ліжечко дитини в помешканні співачки.

Добрий ранок! Найкраще місце на Землі. Наш перший тиждень разом,

– мило прокоментувала зірка.

Співачка спеціально обрала такий ракурс, щоб дитини не було видно. Деякі підписники Джамали не зрозуміли цього та перепитали, чи справді там лежить її син. Співачка з гумором відповіла, що обрала саме той ракурс, який хотіла, бо наразі не готова показувати обличчя немовля.