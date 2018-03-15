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Джамала показала тюльпани, які вивели у Нідерландах на її честь

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Джамала показала тюльпани, які вивели у Нідерландах на її честь
Джамала показала тюльпани, які вивели у Нідерландах на її честь / фото із соцмереж

Українська співачка і тренер "Голосу країни" Джамала у своєму Instagram показала екзотичні тюльпани, які вивели в Нідерландах.

На своїй сторінці Instagram співачка опубліковала пост, у якому виклала відео того, як цибулини квітів були висаджені у землю і світлини розкішних тюльпанів "Jamala", які виросли.

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7.11.2017 мой папа посадил пионовидный тюльпан «Jamala», который был выведен полностью по инициативе нидерландской фирмой«StoKolex» и назван моим именем Тюльпан был презентован 21.03.2017 на выставке цветов в Киеве. Осенью они прислали мне луковицы из Голландии ( кстати сказали , что в Украине их можно приобрести уже весной,но где их продают я не знаю:) Сегодня ,12.03.2018 они почти все распустились:)Похож на меня ?#радостномне #tulip #stokolex #holland #jamala #историятюльпана #скоровесна #бабасказалвсёбудеток #всемктолюбитцветы

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)


"7.11.2017 мій тато посадив піоноподібні тюльпани "Jamala", які були виведені повністю з ініціативи нідерландської фірми "StoKolex" і названі моїм ім'ям. Восени вони вислали мені цибулини з Голландії. Сьогодні, 12.03.2018 вони майже всі розпустилися. Схожі на мене?", – додала співачка.

Джамала також розповіла, що тюльпани можна буде придбати і в Україні, однак де саме поки невідомо.

Нагадаємо, в березні минулого року Джамала показала тюльпани, які назвала в її честь голландська компанії StoKolex!

Теги: LifeStyle Музика Джамала
Джерело: 24 Канал
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