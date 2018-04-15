Джамала порадувала шанувальників чарівною фігурою: фото
1843
Українська співачка Джамала, яка нещодавно вперше стала мамою продемонструвала шанувальникам, як вона виглядає через два тижні після пологів.
У своєму Instagram співачка розмістила фото, на яких позує в блакитній сукні і бежевих черевиках.
Читайте також: Як мене тільки в школі не обзивали, – Джамала зізналась про цькування у дитинстві
"Весна прийшла", – підписала яскраві кадри Джамала. Варто додати, що шанувальники співачки захопилися її фігурою, і написали в коментарях, що після народження сина вона стала ще красивішою.
Співачка також опублікувала миле фото з чоловіком та сином.
Нагадаємо, Джамала народила первістка 27 березня. Разом з чоловіком Бекіром Селеймановим вони назвали малюка Еміром-Рахманом.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 15 квітня: деталі удару по Сирії та нові санкції Заходу проти Росіїсьогодні , 22:10
-
Політолог пояснив, чому Путін дав задній хід під час авіаудару США у Сиріїсьогодні , 21:41
-
Коли у Дагестані піднімуть прапор України і гратиме гімн – це буде сильною перемогою, – Беленюксьогодні , 20:34
Коментарі