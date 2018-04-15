Джамала порадувала шанувальників чарівною фігурою: фото

Українська співачка Джамала, яка нещодавно вперше стала мамою продемонструвала шанувальникам, як вона виглядає через два тижні після пологів.

У своєму Instagram співачка розмістила фото, на яких позує в блакитній сукні і бежевих черевиках.

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Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 15 Кві 2018 р. о 6:21 PDT

"Весна прийшла", – підписала яскраві кадри Джамала. Варто додати, що шанувальники співачки захопилися її фігурою, і написали в коментарях, що після народження сина вона стала ще красивішою.

Співачка також опублікувала миле фото з чоловіком та сином.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 15 Кві 2018 р. о 8:52 PDT

Нагадаємо, Джамала народила первістка 27 березня. Разом з чоловіком Бекіром Селеймановим вони назвали малюка Еміром-Рахманом.