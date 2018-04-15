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Джамала порадувала шанувальників чарівною фігурою: фото

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Джамала порадувала шанувальників чарівними фото
Джамала порадувала шанувальників чарівними фото / Фото з відкритих джерел

Українська співачка Джамала, яка нещодавно вперше стала мамою продемонструвала шанувальникам, як вона виглядає через два тижні після пологів.

У своєму Instagram співачка розмістила фото, на яких позує в блакитній сукні і бежевих черевиках.

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"Весна прийшла", – підписала яскраві кадри Джамала. Варто додати, що шанувальники співачки захопилися її фігурою, і написали в коментарях, що після народження сина вона стала ще красивішою.

Співачка також опублікувала миле фото з чоловіком та сином.

Нагадаємо, Джамала народила первістка 27 березня. Разом з чоловіком Бекіром Селеймановим вони назвали малюка Еміром-Рахманом.

Теги: LifeStyle Instagram Джамала Музика
Джерело: 24 Канал
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