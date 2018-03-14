Джамала презентувала відеокліп на пісню з мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"

Українська співачка Джамала, яка от-от стане матусею, випустила чарівний відеокліп на пісню "Ти любов моя" для українського мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram. Джамала зауважила, що пісня "Ти любов моя" звучить під час фінальних титрів мультфільму, де автором слів став Олександра Рубан, а музику написав Роббі Невіл.

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У відеоролику показано кадри зі студії, де записувався трек, а також використані найяскравіші кадри мультфільму.

Пісня "Ти любов моя" дуже сонячна і позитивна, вона вчить нас мріяти і вірити в себе, а головне – любити! Я вже встигла подивитися мультфільм, і дуже пишаюся тим, що це абсолютно українське кіно: дитяче, добре, професійне і якісне. І, звичайно, чудово бути частиною такого класного проекту!,

– прокоментувала вихід пісні Джамала.

Джамала – Ти любов моя: дивитись відео онлайн:

Варто зазначити, що український мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" режисера Олега Маламужа розповідає про історію двох закоханих – мандрівного артиста Руслана та принцесу і доньку київського княза Людмилу. Але злий чаклун Чорномор викрав принцесу, після чого на її пошуки відправився сміливий закоханий.



Промо-кадр з мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"

Така стрічка, схоже, дуже сподобалася українцям, через що мультфільм українського виробництва "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" впродовж кількох днів прокату зібрав понад 21 мільйон гривень.