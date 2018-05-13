Джамала замилувала ніжним фото мами та сина

Популярна співачка Джамала насолоджується материнством. На своїй сторінці в Instagram зірка ділиться з підписниками милими сімейними кадрами.

Як відомо, співачка Джамала народила первістка 27 березня. Співачка назвала сина Еміром-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулеймановим. Вокальну кар'єру артистка вирішила не припиняти, відтак вміло поєднує материнство з виступами та зйомками. Насичений графік Джамали не стає на заваді, тому співачка приділяє багато уваги сім'ї та щасливо займається буденними справами.

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В День матері артистка вирішила по-особливому привітати свою неньку. Вона опублікувала святковий допис, прикріпивши до нього чарівне фото. На знімку мама Джамали – Галина Тумасова – ніжно тримає немовля на руках.

Кохані. З днем матері!

– лаконічно написала Джамала.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 13 Тра 2018 р. о 1:08 PDT

Варто зазначити, що батьки Джамали гостюють в співачки та допомагають їй у догляді за сином. Хоч новоспечена мама й сама справляється зі своїми обов'язками, її чоловік та батьки залишаються з Еміром-Рахманом, коли артистка перебуває на зйомках.