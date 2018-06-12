19:47
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 14°C
  • середа
    22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Джамала засвітила яскраве літнє вбрання: фото

37 Читать новость на русском
Джамала показала літній "лук"
Джамала показала літній "лук" / Фото з вільних джерел

Українська співачка Джамала має дивовижний стиль. Зірка з легкістю підбирає ефектні сукні, від яких неможливо відвести погляд. Так, нещодавно артистка показала яскраве літнє вбрання в Instagram.

Спекотна погода в Україні не стає на перешкоді прогулянкам, адже в гардеробі кожної модниці з легкістю можна знайти стильну сукню, яка чудово пасуватиме їй в сонячний день. Винятком не стала й молода мама Джамала, яка засвітила літнє вбрання на вулицях Києва. 

Читайте також: Джамала здивувала незвичною зачіскою в стилі Насті Каменських: яскраві фото

Артистка вбрала сукню в яскраві смужки з поясом. До вбрання Джамала підібрала червоні босоніжки на підборах та коричневу сумку. Яскраві аксесуари та буденна зачіска завершили літній образ співачки. 

Поки немає пляжу та моря, поки немає фото у парку і квітів. Все ж таки у Києві літо,
– прокоментувала знімки Джамала. 

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Прихильники захоплено коментували знімки Джамали. "Яка красива", "Як завжди, чарівна", "Стиляга", "Неймовірна", "Мода 1980-их", – написали користувачі мережі під дописом артистки. 

Теги: LifeStyle Музика Джамала
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
сьогодні, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук