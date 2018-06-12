Джамала засвітила яскраве літнє вбрання: фото

Українська співачка Джамала має дивовижний стиль. Зірка з легкістю підбирає ефектні сукні, від яких неможливо відвести погляд. Так, нещодавно артистка показала яскраве літнє вбрання в Instagram.

Спекотна погода в Україні не стає на перешкоді прогулянкам, адже в гардеробі кожної модниці з легкістю можна знайти стильну сукню, яка чудово пасуватиме їй в сонячний день. Винятком не стала й молода мама Джамала, яка засвітила літнє вбрання на вулицях Києва.

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Артистка вбрала сукню в яскраві смужки з поясом. До вбрання Джамала підібрала червоні босоніжки на підборах та коричневу сумку. Яскраві аксесуари та буденна зачіска завершили літній образ співачки.

Поки немає пляжу та моря, поки немає фото у парку і квітів. Все ж таки у Києві літо,

– прокоментувала знімки Джамала.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 12 Чер 2018 р. о 4:55 PDT

Прихильники захоплено коментували знімки Джамали. "Яка красива", "Як завжди, чарівна", "Стиляга", "Неймовірна", "Мода 1980-их", – написали користувачі мережі під дописом артистки.