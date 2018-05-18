Джамала зворушила дописом в річницю депортації кримських татар

Українська співачка Джамала, яка є кримською татаркою, не обійшла увагою роковини депортації її народу в 1944 році. Зірка розмістила зворушливий допис на сторінці в Instagram.

Тема депортації кримських татар для Джамала дуже болісна. Однак співачка не соромиться про неї говорити та щоразу висловлює своє ставлення до радянської влади, яка знищила тисячі людей. Цій трагедії зірка присвятила пісню, з якою виступила на сцені Євробачення 2016. Композицію "1944" почув весь світ, а біль кримськотатарського народу настільки вразив європейців, що співачка виборола перемогу на конкурсі.

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У кліпі до пісні Джамала разом з іншими людьми опиняється в приміщенні, яке можна порівняти з вагонами, в яких перевозили кримських татар в 1944 році. Прониклива пісня не залишає байдужими до трагедії народу.

Дивіться кліп Джамали до пісні "1944" (відео):

В день роковин трагедії співачка вирішила розмістити на своїй сторінці допис, в якому йдеться про те, що вона пам'ятає про геноцид кримськотатарського народу. До слів Джамала додала свою фотокартку чорно-білого кольору.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 18 Тра 2018 р. о 1:52 PDT

Зазначимо, що у 1944-му радянська влада назвала кримських татар зрадниками та примусово виселила зі своїх домівок близько 200 тисяч людей. Їх переселяли на Урал та в Азію. Умови були нелюдськими – наче худобу людей везли у товарних вагонах. За офіційними даними, кожен четвертий загинув у дорозі чи на чужині. Лише через 45 років тим, хто вижив, дозволили повернутися.