Джанкой перетворили на найбільшу "військову базу": 750 одиниць озброєння і техніки ворога

Росія стягнула на Північ окупованого Криму значні резерви для посилення своїх угруповувань, які воюють в Україні.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

Увага У росіян серйозна армія тих, хто моніторить і багато агентури, – Повітряні сили про росрозвідку

Противник утримує на півночі окупованого Криму резерви для посилення своїх угруповань військ на Придніпровському та Оріховському напрямках,

– зазначив Громов.

Місто перетворили на величезну військову базу

За його словами, місто Джанкой та прилеглі райони фактично перетворились на найбільшу військову базу на ТОТ Крим, звідки здійснюється передислокація російських окупаційних військ та озброєння і військової техніки збройних сил Росії.

Так, за даними розвідки, в польовому парку в районі населеного пункту Медведівка перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки.

Джанкой розташоване за 93 кілометри від Сімферополя. Біля міста закінчується самопливна частина Північно-Кримського каналу. Джанкой – важливий транспортний вузол для окупантів. Там розташована велика залізнична станція, через яку ворог перекидає на Південь як свою живу силу, так і техніку та боєкомплект.

Противник утримує резерви на півночі Криму для посилення своїх угруповань у Херсонській та Запорізькій областях.

У Джанкой часто навідується "бавовна"

Про звуки вибухів місцеві жителі міста повідомляють регулярно. Так, 16 – 17 листопада повідомляли про роботу ППО.

Найчастіше "бавовна" розцвітає на аеродромі, що розташований у Джанкої. Останній раз після вибухів у місті зникло світло.

Зауважимо, після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян Росії. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочити терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.