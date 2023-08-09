У Джанкої чули вибухи: окупанти в паніці знову закрили Кримський міст
Вранці 9 серпня в окупованому Джанкої чули вибухи. Російські загарбники мерщій закрили Кримський міст.
Про це повідомляють у мережі. Також з'явилися кадри з Кримського моста, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи у Криму
Про вибухи в Джанкої почали повідомляти близько 09:40. Також зазначили, що в повітрі вертольоти.
Уже незабаром з'явилися відео з закритого Кримського моста. Окупанти знову закрили його.
Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки,
– заявили пропагандисти.
Автор відео радить тим, хто їде на міст, запасатися терпінням. Уже утворився величезний затор.
Кримський міст закрили: дивіться відео
Пропагандисти також намагалися заспокоїти: "Якщо бачите дим у районі Севастопольської бухти, то не переживайте". Почали писати про нібито якісь "тренування РХБЗ".
У Севастопольській бухті щось димить / Фото з телеграму "Кримський вітер"
Зауважимо, наразі достеменно невідомо, що насправді сталося в окупованому Криму. Місцеві жителі повідомили, що частина вертольотів повертаються назад у Джанкой.
Вертольоти повертаються до Джанкою: дивіться відео
ГУР анонсувало нові "сюрпризи" для окупантів
- Представник ГУР МО нещодавно відзначив ускладнення логістики для загарбників через систематичні вибухи у Криму. Андрій Юсов зауважив, що на самому півострові настрій у росіян теж "не туристичний".
- Окупанти використовували український півострів як головний логістичний хаб, проте через останні події це стає дедалі ризикованіше. Хоча у Криму ворог сконцентрував одну з найбільших кількостей засобів ППО, які взагалі може собі дозволити Росія, втім, це не допомагає.
- "Будь-яка проблема зі шляхопроводом, з мостом, з залізницею, вповільнення руху, затримка постачання БК, кадрових резервів – це те, що допомагає нашим військовим звільняти українську землю", – зауважив Юсов.
- Додав, що усунути наслідки ударів та відновити повноцінний рух пошкодженими мостами не так просто. Представник ГУР зазначив, що "далі буде".