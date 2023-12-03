"Шторм століття" у Криму зруйнував плани окупантів щодо Джарилгача: супутникові фото
Джерело:Центр журналістських розслідувань
Природа вирішила виправити те, що окупанти намагались підлаштувати під себе. Внаслідок негоди Джарилгач знову став островом.
Шторм, який вирував у Чорному та Азовському морях 27 листопада, знову зробив Джарилгач островом. Навесні 2023 року російські окупанти засипали переправу піском, з'єднавши його з окупованою частиною Херсонської області.
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Окупанти втратили можливість дістатись до острова
За даними супутника Sentinel-2, море у трьох місцях розмило косу, яка з'єднує острів з материком. Через це окупанти принаймні тимчасово втратили можливість дістатись до острова.
Косу розмило у трьох місцях / Фото Європейського космічного агентства
У травні 2023 року стало відомо про те, що росіяни знищили природну промоїну на околиці с. Лазурне Скадовського району та з'єднали Джарилгач з материком. Вони перетворили його на свій особистий полігон.
Шторм пошкодив захист Кримського мосту
- Оборона Керченського мосту сильно постраждала внаслідок шторму. Більшість барж перед ним з боку Чорного моря змило чи затопило.
- 1 грудня у мережі з'явились супутникові зображення Кримського мосту. Згідно з ними захисні споруди Керченського мосту станом на 28 листопада 2023 року зазнали досить значних пошкоджень.
- Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в етері телемарафону сказав, що інформацію про пошкодження захисних споруд потрібно верифікувати. За його словами, є підозра, що росіяни прибирали баржі.