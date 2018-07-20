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Джастін Бібер і Хейлі Болдуін не займаються сексом, – ЗМІ

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Джастін Бібер і Хейлі Болдуін
Джастін Бібер і Хейлі Болдуін / Колаж 24 канал

Інсайдери західних видань заявили, що зіркова пара співак Джастін Бібер і модель Хейлі Болдуін, які заручилися напередодні, живуть платонічними стосунками до весілля.

Про це пише видання Radar Online.

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Закохані Джастін і Хейлі просто насолоджуються оточенням одне одного, проте між ними інтимних стосунків немає. Зазначається, що після побачень Хейлі повертається спати до себе у квартиру, а співак – в готель.

Західне видання посилається на анонімне джерело. У ньому йдеться, що Хейлі – "набожна християнка і хороша дівчинка", яка не хоче поспішати.

Крім того, мовиться, що зіркова пара часто відвідує церкву Хіллсонг.

Зауважимо, що напередодні Джастін Бібер опублікував еротичне фото з Хейлі.

Нагадаємо, що Джастін Бібер і Хейлі Болдуін почали зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з моделлю Баскін Чемпіон, Джастін наважився на відновлення стосунків з Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня, коли вони пішли на романтичне побачення. Напередодні стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.

Теги: LifeStyle Хейлі Болдуін Джастін Бібер Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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