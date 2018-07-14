Джастін Бібер показав спокусливе фото з нареченою і похизувався дорогим подарунком

24-річний співак Джастін Бібер, який зробив пропозицію своїй коханій, 21-річній моделі Хейлі Болдуін, показав шанувальникам спокусливу світлину.

Джастін Бібер опублікував фото на своїй сторінці в Instagram.

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Світлина, на якій закохані палко цілуються, зібрала безліч позитивних відгуків від фанатів та понад 5 мільйонів "лайків" у соцмережах.

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 13 Июл 2018 в 10:10 PDT

Крім того, співак похизувався в Instagram-сторіз вартісним подарунком, який зробив коханій. А саме у них з Хейлі однакові діамантові годинники. Як виявилося, це ексклюзивна модель Piguet. Джастіну вона обійшлася в 140 тисяч доларів.



Годинники Хейлі Болдуін і Джастіна Бібера / Instagram-сторіз

Нагадаємо, що Джастін Бібер і Хейлі Болдуін почали зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з моделлю Баскін Чемпіон, Джастін наважився на відновлення стосунків з Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня, коли вони пішли на романтичне побачення. Напередодні стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.