Дивна логіка, – ОПУ про Тейшейру, якого підозрюють у витоку даних Пентагона

Днями в мережі з'явилися нібито секретні документи щодо підготовки українського контрнаступу. Видання The Washington Post написало, що 21-річний військовий льотчик Джек Тейшейра, який цілком ймовірно мав доступ до секретних документів, вирішив скористатися цим та здобути слави, поставивши під загрозу міжнародну безпеку.

Ця історія не варта аж такого розголосу, який зараз відбувається в медіа, адже цінність цих документів не така велика. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Подоляк зауважив, що цей молодий хлопець, який не підтримує жодної зі сторін у війні, мав доступ не до секретних, а до свого роду аналітичних матеріалів.

Я достатньо іронічно до цього ставлюся. Цей хлопчик не зрозуміло як має такий доступ. У нас в країні одиниці мають доступ до певних секретних матеріалів, м'яко кажучи,

– додав мовець.

Чому логіка дій дещо дивна

Молодий військовий Тейшейра для того, аби мати своєрідний авторитет у геймерському середовищі, в яке, до речі, часто інтегруються російські спецслужби, оприлюднює подібні документи. Політик зауважив, що логіка цих дій дуже дивна.

Якийсь невідомий військовослужбовець десятого плану має доступ до певної аналітики, яку потім в середовищі серед таких же, як він, пацанів розповсюджує, до яких долучилися російські спецслужби. Це дуже цікава історія, треба це вивчити,

– додав спікер.

А далі Пентагон істерично продовжує сам розкручувати цю тему, мовляв, це важливі документи і незрозуміло як вони могли опинитися у широкому доступі, продовжив Подоляк. Він впевнений, що Пентагону не варто було б так істерично реагувати, тоді меншою здавалася б цінність того, що вони втратили, також їм варто було б переглянути власні протоколи безпеки.

Але найголовніше – аналітики багато, в якій оцінюють сценарій розвитку війни, сценарій розвитку відносин Росії з іншими країнами, як це може повпливати на той чи інший хід подій. В Україні аналітики такого типу є багато і у відкритому доступі, підкреслив Подоляк.

На що варто звернути увагу

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на нашому ютуб-каналі о 19.00.

Радник голови Офісу Президента наголосив на кількох важливих речах щодо цієї теми.

По-перше, немає ніяких фактичних секретів. Оприлюднили не секретні матеріали, які точно спираються на факти.

По-друге, це суб'єктивна аналітика, оцінка розвитку певних подій.

По-третє, дещо дивною була реакція офіційних представників американського істеблішменту, які почали перебільшувати цю тему.

По-четверте, медіа створили з цього факту величезну конструкцію, яку дуже інтенсивно використовують сьогодні російські спецслужби.

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Що відомо про оприлюднення нібито "секретних" документів про контрнаступ України