Порада Єрмака про вихід з "ЄС": Джемілєв розповів, які б питання "могли вирішуватись швидше"

За словами Мустафи Джемілєва, Андрій Єрмак розмовляв з ним про пришвидшене розв'язання питання деокупації Криму. Для цього він радив лідеру кримськотатарського народу вийти з фракції "Європейської Солідарності".

Джемілєв також розповів, що Єрмак радив, щоб кримські татари в Раді створили свою депутатську групу "Крим" чи "Деокупація Криму".

Зауважте Це неможливо, – Джемілєв роз'яснив пропозицію Єрмака про вихід з "ЄС"

Там не тільки питання кримських татар, але й проблема деокупації Криму,

– наголосив Джемілєв.

Про які питання мовилося

деокупація Донбасу;

статус кримськотатарського народу. Це питання передбачає надання кримським татарам статусу корінного народу. Він має допомогим їм зберегти власну мову, культуру та самобутність;

статус Автономної Республіки Крим – створення Кримськотатарської національної автономії, яка має захистити корінний народ півострова.

Джемілєв наголосив, що загалом мовилося про "пакет пропозицій", які кримські татари адресували Володимиру Зеленському.

Що хотів Єрмак

Володимир Зеленський зустрічався з представниками кримських татар у серпні 2019 року. Саме тоді Рефат Чубаров та Мустафа Джемілєв ознайомили президента зі законопроєктами, важливими для кримських татар. Станом на 2021 рік усі ці пропозиції є на розгляді президента. Однак, за словами Джемілєва, "Зеленський цього не робить, бо навколо нього є дуже багато радників, які дотримуються різних поглядів".

За словами лідера кримських татар, його народові запропонували заснувати у політиці "щось середнє" між провладною партією та опозицією.

"Єрмак (Андрій Єрмак – 24 канал) казав у тому плані, що з його точки зору було б непогано, якби усі депутати-кримські татари вийшли зі своїх фракцій і створили нову політичну силу і створили нову політичну силу", – зауважив Джемілєв.

Водночас він наголосив: Єрмак озвучив цю інформацію як пропозицію, а не ультиматум.