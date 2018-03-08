10:53
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дженіфер Лопес здивувала сексуальним фото в спортивній формі

2947 Читать новость на русском
Дженіфер Лопес: пікантна фотосесія
Дженіфер Лопес: пікантна фотосесія

Популярна американська акторка та співачка Дженіфер Лопес вкотре довела, що жінка може мати звабливий вигляд навіть у звичайній спортивній формі.

Пікантну світлину зірка розмістила на сторінці в Instagram.

Як відомо, знаменита Дженіфер Лопес не соромиться показувати свою струнку фігуру, оскільки регулярно займається спортом. Так, співачка розмістила фото, на якому вбрана в обтягуючих лосінах і спокусливому спортивному білому топі. Пікантності світлині додав не ідеальний прес, а груди, які виднілися крізь тканину вбрання.

Читайте також: 48-річна Дженніфер Лопес приміряла грайливий образ: сяючі фото

Позує Дженіфер Лопес у шикарній гардеробній з дзеркалами та стильними меблями. Зірка спокусливо вигинає спину та злегка опирається на столик, що стоїть поруч.

Прихильники співачки із захопленням коментували спокусливу фотосесію, відзначаючи, що Джей Ло має фантастичне тіло.


Спокуслива фотосесія Дженіфер Лопес


Дженіфер Лопес після тренувань

Теги: LifeStyle Музика Дженніфер Лопес
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук