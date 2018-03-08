Дженіфер Лопес здивувала сексуальним фото в спортивній формі

Популярна американська акторка та співачка Дженіфер Лопес вкотре довела, що жінка може мати звабливий вигляд навіть у звичайній спортивній формі.

Пікантну світлину зірка розмістила на сторінці в Instagram.

Як відомо, знаменита Дженіфер Лопес не соромиться показувати свою струнку фігуру, оскільки регулярно займається спортом. Так, співачка розмістила фото, на якому вбрана в обтягуючих лосінах і спокусливому спортивному білому топі. Пікантності світлині додав не ідеальний прес, а груди, які виднілися крізь тканину вбрання.

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Позує Дженіфер Лопес у шикарній гардеробній з дзеркалами та стильними меблями. Зірка спокусливо вигинає спину та злегка опирається на столик, що стоїть поруч.

Прихильники співачки із захопленням коментували спокусливу фотосесію, відзначаючи, що Джей Ло має фантастичне тіло.



Спокуслива фотосесія Дженіфер Лопес



Дженіфер Лопес після тренувань