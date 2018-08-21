Дженніфер Лопес отримала спеціальну премію на MTV Video Music Awards 2018: яскраві образи
49 річна популярна співачка Дженніфер Лопес отримала спеціальну премію імені Майкла Джексона – Vanguard Video Awards, а також перемогла в номінації "Краща Колаборація" разом з DJ Khaled і Cardi B на щорічній музичній церемонії MTV Video Music Awards 2018, яка відбулася 20 серпня в Нью-Йорку.
Дженніфер Лопес стала першою латиноамериканською співачкою, яка отримала нагороду імені Майкла Джексона. Раніше її отримували Пінк, Ріанна, Каньє Вест та Бейонсе.
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Це була неймовірна подорож, коли я мріяла про свої найсміливіші бажання, а потім спостерігала, як вони реалізуються. Музика, акторство – ця кар'єра завжди була одержимістю. Коли люди говорили: "Ти занадто багато робиш, можеш робити тільки щось одне", я завжди пам'ятала про те, що завжди була такою, що реагувала так: "Чому б і ні?" Я повинна була вибрати свій власний шлях, створити свої власні правила,
– заявила Лопес, коли отримала нагороду.
Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty
На сцені легендарна Джей Ло виступила в трьох різних яскравих образах.
Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty
Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty
Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty
Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty
Джей Ло з DJ Khaled і Cardi B
Дивіться відео з виступу Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018:
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