Дженніфер Лопес отримала спеціальну премію на MTV Video Music Awards 2018: яскраві образи

49 річна популярна співачка Дженніфер Лопес отримала спеціальну премію імені Майкла Джексона – Vanguard Video Awards, а також перемогла в номінації "Краща Колаборація" разом з DJ Khaled і Cardi B на щорічній музичній церемонії MTV Video Music Awards 2018, яка відбулася 20 серпня в Нью-Йорку.

Дженніфер Лопес стала першою латиноамериканською співачкою, яка отримала нагороду імені Майкла Джексона. Раніше її отримували Пінк, Ріанна, Каньє Вест та Бейонсе.

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Це була неймовірна подорож, коли я мріяла про свої найсміливіші бажання, а потім спостерігала, як вони реалізуються. Музика, акторство – ця кар'єра завжди була одержимістю. Коли люди говорили: "Ти занадто багато робиш, можеш робити тільки щось одне", я завжди пам'ятала про те, що завжди була такою, що реагувала так: "Чому б і ні?" Я повинна була вибрати свій власний шлях, створити свої власні правила,

– заявила Лопес, коли отримала нагороду.



Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty

На сцені легендарна Джей Ло виступила в трьох різних яскравих образах.



Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty



Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty



Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty



Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty



Джей Ло з DJ Khaled і Cardi B

Дивіться відео з виступу Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards 2018: