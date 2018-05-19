Дженніфер Лопес показала звабливу фігуру під час шоу: фото

Популярна співачка Дженніфер Лопес вкотре продемонструвала свою розкішну фігуру. Цього разу зірка похизувалася формами під час запального виступу у Лас-Вегасі.

48-річна Дженніфер влаштувала запальний номер, під час якого оголилася і показала чудову фігуру. Співачка постала перед глядачами у білизні та підтяжках, які добре підкреслювали її форми.

Читайте також: Дженніфер Лопес засвітила стрункі ноги у короткій спідниці: провокативні фото

Лопес "запалила" зал сексуальними рухами та своїм звабливим виглядом – зірка танцювала на імпровізованому ліжку, демонструючи своє спортивне тіло.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес