Дженніфер Лопес показала звабливу фігуру під час шоу: фото
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Популярна співачка Дженніфер Лопес вкотре продемонструвала свою розкішну фігуру. Цього разу зірка похизувалася формами під час запального виступу у Лас-Вегасі.
48-річна Дженніфер влаштувала запальний номер, під час якого оголилася і показала чудову фігуру. Співачка постала перед глядачами у білизні та підтяжках, які добре підкреслювали її форми.
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Лопес "запалила" зал сексуальними рухами та своїм звабливим виглядом – зірка танцювала на імпровізованому ліжку, демонструючи своє спортивне тіло.
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес
Джерело: 24 Канал
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